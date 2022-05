Asi no (úsměv). My jsme obecně vždy skromní a já i díky své povaze lehce v pesimismu. Kolegové ze mne mají srandu kvůli tomu, jak vše vidím černě občas.

Extraliga byla oproti loňským ročníkům podstatně vyrovnanější, souhlasíte?

Naprosto. Jde to nahoru. Odolena Voda, Příbram, ale hlavně Lvi posilují tu špičku a vše je rok od roku těžší. Ale to k tomu patří, už dávno nejsme liga dvou družstev.

Kdo podle vás z extraligového pelotonu zůstal za očekáváním, a naopak kdo vás mile překvapil?

Mile překvapili samozřejmě finalisté z Prahy. Dále pak Odolena Voda a Příbram, ta jen nezvládla play-off, ale to už je jiný příběh. Naopak horší byl letos Liberec, až osmý. To se však stává i velkoklubům, i my jsme nepostoupili do semifinále, jen to značí, jak je liga vyrovnaná.

Černým koněm bezesporu byli Lvi Praha, kteří se netajili již před startem sezony mistrovskými ambicemi…

Ano, jdou si tvrdě za svým, rozpočet, organizace, struktura. Je vidět, že prezident Janeček se do toho opravdu opírá s jasným cílem, vyhrát ligu. Dříve nebo později se jim to s tímto nasazením povede, jsem rád, že se to nestalo letos.

Své odhodlání potvrdili Lvii v play-off, ve kterém dokázali vyřadit několikanásobného mistra z Českých Budějovic…

Budějky letos vyhrály Český pohár ve finále proti nám, přišlo mi, že jim pak v semifinále ligy lehce došla šťáva. Jak je však znám, tak se vrátí příští sezonu ještě silnější. Jejich šéf taky nerad prohrává (smích).

Vraťme se k finálové sérii s pražskými Lvy, kteří vás řádně potrápili v cestě za obhajobou…

Ve čtvrtfinále přešli před Kladno a to je nakoplo. Pak už jeli na vlně a v jednu chvíli jsem i já lehce zapochyboval, jestli to udržíme. Stalo se však něco, co jsem dlouho neviděl, a to že jsme dvakrát dobyli jejich halu. Velkou zásluhu na tom mají naši fanoušci, kteří nám vytvořili v Praze trochu domácí prostředí. Za stavu 2:2 na zápasy, v rozhodujícím pátém utkání, ve kterém to bylo 2:2 na sety a v tie-breaku 13:13, jsem si říkal, tak tady jsem přesně nechtěl být, ale naštěstí se to pak povedlo.

Tím se potvrdilo, že obhajoba mistrovského titulu je vždy hodně náročná…

Ano, je to tak. Všichni tlačí a vy se bráníte, plus k tomu Liga mistrů. Kluci měli v právě skončené sezoně v nohách padesát zápasů, skoro jako v hokeji.

Navíc se volejbal řádně dostal pod kůži široké veřejnosti, o čemž svědčí i vysoké návštěvy při finálových bitvách, což určitě potěší?

Produkt jak sportovní, tak okolo byl fantastický. Ono to jde vždy ruku v ruce. Peníze, sport, provoz, marketing, diváci. Je to kruh, který když nefunguje dohromady, nefunguje nic. Nám to poslední dobou funguje a jen čekáme, kdo nás bude chtít sesadit, myslím si, že bude na to fronta.

Jak vůbec proběhly mistrovské oslavy, nebo jste čerpali inspiraci z loňského roku?

Tři dny (úsměv). Klasicky jedna spontánní akce, pak Evropák a nějaké oficiální akce. Ani ty se však nestihnou všechny, ale bylo to fajn. I televize přijela a bylo pár pikantních historek, tak to má být.

Klub má ve své osmileté historii na účtu tři mistrovské tituly, jak je to pro vás zavazující?

Hodně. Někdy jsme z toho lehce nervózní. Nemáme už moc co komu dokazovat, jen vlastně sami sobě. Teď třeba budu řešit strategii celé Ligy mistrů, abychom tam neudělali ostudu.

To se týká také kádru, když po loňské sezoně jste byl rád, že jste udrželi především mladé pušky…

Cyklus se uzavřel, bohudík a bohužel. Dva nejvýraznější hráči Lukáš Vašina a Patrik Indra nás opouštějí, míří za lepším. Patrik jde do francouzského Chaumont, jednoho z nejlepších francouzských klubů. S námi vyhrál dva tituly, odvedl svou práci, naučil se blokovat a hrát na blok. Já jako bývalý univerzál cítím, že by měl jít, a přeji mu hodně štěstí. Lukáš je to samé, byl s námi tři roky a taky dvakrát zvedl pohár. Ten pro změnu zamíří do jednoho z nejlepších klubů v polské lize Skry Belchatow. Je to druhá nejlepší liga na světě, tak tam bude mít co dělat, ale když to nezkusí, tak to nepozná. Dále jde Daniel Římal, kterého jsme si moc chtěli nechat, ale chce hrát. Je to výborný kluk, který nově bude nastupovat za Fatru Zlín. Je pravda, že u nás by si moc nezahrál, a chápu, že chce hlavně hrát. Držet hráče, který by tu nechtěl být, nemá smysl, to není naše filozofie. To jsou pro náš klub tři nejdůležitější odchody.

Kdo tedy odcházející hráče nahradí?

Náhrady máme, budeme je postupně uveřejňovat, zatím ale nemohu prozradit. Samozřejmě je to zásah, už jen proto, že odcházejí Češi a jiní takto dobří nejsou, takže cílíme na cizince. Navíc musíme počítat s tím, že jdeme do Ligy mistrů.

A jak na tom bude realizační tým v čele s trenérem Jiřím Novákem?

Jirka tu bude. Slyšel jsem, že jde tam nebo tam, ale není to pravda, bude u nás. Nedávno prodloužil smlouvu s českou reprezentací, ale ve Varech šéfuje stále on. Další složení realizačního týmu se uvidí, je to na něm. Závěrem bych chtěl poděkovat městu Karlovy Vary a Karlovarskému kraji za podporu. Finálová show byla i jejich zásluhou. Poděkování patří také samozřejmě fantastickým fanouškům. To, co předvedli během finále, se v našem sportu nestává běžně a za to jim patří opravdu velké poděkování.