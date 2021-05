„Čtvrtý ročník Kynšperského zajíce byl suverénně tím nejvydařenějším. Ať už z pohledu rekordní účasti nebo výborných časů,“ chválil si čtvrté pokračování závodu po doběhu posledního běžce do cíle Čeněk Filingr, pořadatel závodu.

A měl k tomu řádný důvod. Hned trio běžců totiž dokázalo premiérově stlačit čas pod hranici čtyřiceti minut, a tak si čtvrtý ročník připsal na svůj účet hned několik posunutí rekordů kynšperského závodu.

„Povedlo se to rovnou trojici nejlepších, a to ostříleným Michalu Opltovi a Jakubu Coufalovi i tomu nejmladšímu z nich, Tomáši Kožákovi. Rekord zde překonala také Štěpánka Coufalová, vítězka ženské kategorie,“ ohlédl se za nejlepšími běžci čtvrtého ročníku Filingr.

Michal Oplt v barvách Kilpi KOME klubu tak opět potvrdil své běžecké kvality, ovládl nejen kategorii mužů do 39 let, ale absolutní pořadí všech běžců a pouhých třináct vteřin mu chybělo, aby jako jediný pokořil i hranici devětatřiceti minut.

Trojice medailistů z Kynšperka. Vlevo stříbrný Jakub Coufal, uprostřed zlatý Michal Oplt a vpravo bronzový Tomáš Kožák.Zdroj: sokotime.cz

Kategorii žen pak udávala tempo Štěpánka Coufalová, která přidala do rodinného běžeckého rozpočtu k stříbru Jakuba Coufala zlatou medaili, a oba tak potěšili svůj klub Witte Bike Team.

Rodinné pouto se pak promítlo i do výkonu běžců z klanu Kožákových, když Tomáš skončil v absolutním pořadí na 3. místě, stejně si počínal i v kategorii mužů do 39 let. K tomu pak přihodil zlatou radost jeho táta Milan Kožák, který ovládl kategorii ostřílených běžců ve věku 50 až 59 let.

„Vyhlášení vítězů jsme připravili tak rychle, že pořadatelé museli tentokráte čekat na ty nejlepší závodníky. Většinou to bývá obráceně,“ s úsměvem podotkl Filingr.

Prunéřovské štreky, již tuto neděli, registrace jsou otevřené

Na neděli 9. května je nachystán další běžecký závod pod taktovkou pořadatele Čeňka Filingra, Prunéřovské štreky 2. Trať, která je certifikována, povede stejně jako při prvním závodu po novém a kvalitním asfaltovém povrchu na cyklostezce mezi Prunéřovem a Černovicemi.

Přichystán je v 9.30 hodin závod pro elévy, který měří 500 metrů, dále předžactvo bude zdolávat 1000 metrů, mladší žactvo 2000 metrů, starší žactvo 3000 metrů, dorost a junioři a ti, co si netroufnou na hlavní závod, 5000 metrů.

Hlavní závod pak bude zahájen v 11 hodin a měří 15 000 metrů. Zájemci se mohou přihlásit pouze přes webový portál sokotime.cz, a to do soboty 8. května do 20.00. Startovné činí pro dospěláky 120 Kč, 50 Kč pro dětské závody.

4. ročník Běhu s kynšperským zajícem

Muži do 39 let: 1. Oplt Michal (Kilpi KOME klub, 39:13.1); 2. Coufal Jakub (Witte Bike Team, 39:35.1); 3. Kožák Tomáš (SC Start Karlovy Vary, 39:50.3); 4. Báťa Michal (Kome klub Kraslice, 41:58.9); 5. Urban Filip (Hopman Team Žatec, 42:21.1); 6. Ihnačinec Jakub (Krušnoman TT Litvínov, 43:30.6); 7. Hron Petr (New Roll Runners, 43:44.6); 8. Brož Milan (Kilpi KOME klub, 46:11.6); 9. Zelenka Stanislav (Běžecký klub F-C Kadaň, 46:41.2); 10. Hurdich Petr (Kynšperk nad Ohří, 46:57.2); muži 40–49 let: 1. Procházka Pavel (AK Sokolov, 42:04.3); 2. Šindělář Martin (Hnízdil Team, 42:40.0); 3. Novotný Lubomír (USK Akademik Cheb, 44:00.1); 4. Eliáš Lukáš (BK Běkodo Teplice, 45:55.9); 5. Provazník Martin (Hopman team Žatec, 47:36.2); 6. Macháček Marek (Triatlet Karlovy Vary, 47:46.5); 7. Směšný Lukáš (KLNO, 48:45.5); 8. Jančík Petr (CZSA Aš, 48:47.8); 9. Fialka František (Běžci Chomutov, 49:23.4); 10. Zelenka Stanislav (DBK Kadaň, 49:36.1); muži 50–59 let: 1. Kožák Milan (SC Start Karlovy Vary, 43:21.1); 2. Jungmann Petr (Slavia Karlovy Vary, 49:16.4); 3. Vrábel Ivan (Bike a běh Ostrov, 51:05.6); 4. Vltavský Marcel (ACES Team K. Vary, 52:44.7); 5. Mokrusch Rudolf (Hájek, 52:59.2); 6. Pavlinský Vladimír (Damice, 56:14.5); 7. Koco Zdeněk (Runners Musketeers, 57:10.3); 8. Havlíček Michal (ACES Team K. Vary, 1:01:57.3); 9. Erben Václav (Karlovy Vary, 1:12:00.2); muži 60–69 let: 1. Vopat Milan (DBKK, 48:53.0); 2. Dicá Vladimír (TJ Slavoj Bečov nad Teplou, 54:45.9); 3. Szász Petr (K10 Sport Sokolov, 1:00:11.2); 4. Bečka Miloslav (Ústí nad Labem, 1:02:37.8); 5. Královec Jiří (AK Sokolov, 1:03:13.2); 6. Sládek Jiří (Hopman Team Žatec, 1:03:37.2); 7. Mikeš Václav (Sport Josefov, 1:08:50.6); 8. Dvořák Oldřich (Triatlet Karlovy Vary, 1:13:10.4); 9. Čekan Miroslav (Bike a běh Ostrov, 1:15:43.9); muži nad 70 let: 1. Linhart Karel (BK ReKa, 55:30.8); ženy do 34 let: 1. Coufalová Štěpánka (Witte Bike Team, 46:51.6); 2. Pavlinská Jana (New Roll Runners, 50:57.9); 3. Hovorková Barbora (USK Akademik Cheb, 52:03.5); 4. Ševčíková Viktorie (Kilpi KOME klub, 52:22.0); 5. Podzimková Kamila (Sweep Factory Team, 54:54.1); 6. Opltová Martina (New Roll Runners, 57:09.1); 7. Ondrášková Adéla (Rozběháme Tachovsko, 58:20.1); 8. Kristenová Nela (Triatlet Karlovy Vary, 1:00:16.4); 9. Potužníková Magdalena (Triatlet Karlovy Vary, 1:06:40.1); 10. Podhorná Eliška (VS Kadaň, 1:11:25.6; ženy 35–44 let: 1. Kůsová Lenka (Triatlet Karlovy Vary, 51:26.9); 2. Hrabalová Zuzana (Kajak klub Kadaň, 55:03.5); 3. Hrdličková Jana (Hladová kola Litvínov, 55:38.5); 4. Condori Ramos De Maják Bertha (Arequipa, 56:35.4); 5. Fousová Eva (Ostrov, 1:00:34.1); 6. Hudková Taťána (Kadaň, 1:21:06.0); ženy nad 45 let: 1. Ševčíková Dita (Kilpi KOME klub, 54:30.3); 2. Podhorná Soňa (VS Kadaň, 55:47.4); 3. Hudáková Helena (Hopman team, 57:28.6); 4. Vítková Zuzana (Most, 57:46.0); 5. Kabilová Martina (ACES Team Karlovy Vary, 58:43.7); 6. Kalčeva Renata (STG Chomutov, 58:56.7); 7. Vyšínová Iveta (Karlovy Vary, 1:02:31.2); 8. Šplinarová Jana (Triatlet Karlovy Vary, 1:09:40.6); 9. Hanusová Ludmila (Klášterec nad Ohří, 1:13:20.3); 10. Havlíčková Michaela (Hvězda severu, 1:15:01.6).