S jediným zástupcem se vypravil kouč sokolovských boxerů Jan Malý na mistrovství České republiky kadetů do Českých Budějovic. Stačilo to. Jeho jmenovec Roman Malý, vybojoval zlato.



Letos 15 letý borec cestoval na jih Čech jako favorit a s početnou klakou v zádech se doslova vřítil do semifinálového duelu s plzeňským Milotajem. “Vlétl do toho trochu bezhlavě, dolehla na něj tíha okamžiku, byl přemotivovaný, hned na začátku zasypal soupeře snad třicítkou úderů,” poukazuje trenér Jan Malý. Po jedné z nich byl sice Plzeňák počítán, ale takhkle to přeci jen dál nešlo. Kouč tak musel po prvním kole svého svěřence brzdit. “Snažil jsem se ho uklidnit, viděl jsem, že mu takhle dojdou síly. Druhé kolo odboxoval již s velkým přehledem a do třetího protivníka již nepustil jeho trenér pro jasný vývoj zápasu,” popisuje Jan Malý.



Ve finále se Romanovi Malému postavil do cesty Gomboš z Karviné. Stejně jako před mnoha lety jeho trenérovi Janu Malému, ten kdysi rovněž boxoval s protivníkem stejného jména. “Věřili jsme, že si s ním poradí, neměl ani polovinu odboxovaných zápasů co Roman,” přibližuje sokolovský trenér.



Roman Malý předpoklady potvrdil. Po deseti vteřinách finále byl soupeř poprvé počítán. Hned po dalším rozjetí boje přišla nová série a okamžité další počítání po kterém rozhodčí duel pro naprostou převahu ukončil. “Jsem moc rád, že svou úlohu do puntíku splnil, “ usmíval se trenér Jan Malý.



Po Elišce Gubové ve školní mládeži je to letos již druhé zlato pro BC Sokolov.



Roman Malý získal před dvěma lety stříbro, teď okusil poprvé v kariéře titul českého šampiona. “Jestli mu vydrží k jeho fyzickým parametrům I snaha, bude mít Česko výborného boxera, předpovídá na závěr Jan Malý.