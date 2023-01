Fantazie. Vary pošilhávaly po skalpu Kedzierzyn-Koźle, nakonec braly cenný bod

„Myslím si, že v prvním setu hosté měli problém s podáním a my jsme hráli naši hru, když jsme dodržovali taktické pokyny, a zvládli jsme první set vítězně,“ pochvaloval si úspěšný vstup do zápasu karlovarský univerzál Patrik Lamanec. To ve druhém setu se dvojnásobný vítěz Ligy mistrů volejbalově probudil a domácím zle zatápěl, když si vypracoval náskok 11:4. Karlovarsko však následně zažilo zmrtvýchvstání, když po dvou esech Lamance snížilo na 8:11, a během setu se přiblížilo Zakse dokonce na rozdíl jednoho bodu 14:15. Posléze ale opět Poláci zabrali a druhý set dovedli do výhry 25:21.

I ve třetí sadě diktoval tempo hry favorizovaný polský výběr, který dominoval jak v obraně, tak i v útoku, díky čemuž si postupně vybudoval osmibodový náskok 20:12. V závěru setu sice Karlovy Vary něco málo z náskoku hostů umazaly, ale prohru 18:25 odvrátit nedokázaly. „Se soupeřem takových kvalit je třeba okamžitě ztrátovat, což se nám ve druhém a třetím setu moc nedařilo,“ podotkl Lamanec k obratu Zaksy na 1:2 na sety.

Karlovarsko se však ve čtvrtém setu oklepalo a navrátilo se ke své hře, za což bylo odměněno vedením 8:7. Následně se oba týmy přetahovaly ve vedení, když klíčový moment setu přišel v jeho koncovce za stavu 20:17, kdy se blýskl přímým bodem z podání Jakub Ihnát, čímž nasměroval Vary k výhře 25:23. „Všichni, co jsme byli na palubovce, jsme cítili, že se ten set dá vyhrát, navíc nás hnali dopředu diváci, za což jim touto cestou chci poděkovat,“ přidával slovenský hráč ke čtvrtému setu.

Zápas se tak lámal ve zkrácené hře, kterou sice načalo lépe Karlovarsko, ale hosté postupně otočili vývoj na rozdíl čtyř bodů. Karlovarsko však nesložilo zbraně a po velké bitvě nakonec prohrálo 13:15, kdy hosté využili druhý mečbol.

„Je pravda, že jsme začali dobře, ale později přibyly chyby, které nás nakonec stály set, i když jsme bojovali až do posledního míče,“ připomněl dramatickou koncovku tiebreaku, po kterém nakonec polský mistr urval vítězství 3:2 na sety. „Je to pro nás jistě motivující do další práce a dokázali jsme sobě i fanouškům, že dokážeme hrát vyrovnaný volejbal s každým, a ukazovali jsme, že naše družstvo má kvalitu,“ upozorňoval Lamanec na skvělý výkon svého týmu.

Po vystoupení v Lize mistrů čeká Karlovarsko náročná rachota na jihu Čech, kde se střetne v sobotu 14. ledna od 18.00 hodin ve šlágru UNIQA extraligy s Jihostrojem, tedy čtvrtým celkem tabulky.

„České Budějovice mají svou kvalitu, proto musíme být zodpovědní hned od prvního míče a dodržovat všechno, na čem se před zápasem dohodneme,“ přemítá Lamanec, co by mohlo hrát v bitvě na jihu Čech rozhodující roli.

„Všechny zápasy s týmy z první poloviny tabulky jsou náročné a vyrovnané, my však nastupujeme do každého zápasu s cílem vyhrát,“ vzkazuje do Českých Budějovic Lamanec.