„První výhra je samozřejmě důležitá,“ usmíval se po vítězném utkání nahrávač Karlovarska Wessel Keemink. A nebylo divu. Karlovy Vary vstoupily do první finálové bitvy bez ostychu a soupeři zle zatápěly především na servise, a když k tomu přidaly i precizní útok na síti, mohly slavit po sedmadvaceti minutách první bod po výhře 25:21.

„Utkání jsme začali skvěle,“ pochvaloval si holandský hráč ve službách Varů úspěšný vstup do prvního finále. „Trenér nám řekl, abychom hráli uvolněně a vytvořili si tlak, což samozřejmě není snadné, ale nám se to podařilo a získali jsme tak první set, což bylo hodně důležité,“ narážel Keemink na další průběh zápasu, který mělo Karlovarsko víceméně pod kontrolou.

Po výhře v prvním setu úřadovaly Karlovy Vary i ve druhém setu, kdy dokázaly získat druhý bod po výhře 25:22. „Výhra v prvním setu byla pro nás důležitá, navázali jsme na ni i ve druhé sadě, v níž exceloval Vojta Patočka,“ připomíná Keemink sérii karlovarského blokaře v úvodu setu, ze které vytěžil pět přímých bodů z podání.

Ve třetím setu si pak Karlovarsko vybralo menší krizi, kterou zažehnal v pravý čas úspěšným střídáním trenér Karlovarska Jiří Novák, který vyměnil nahrávače, a to se týmu řádně vyplatilo, neboť Ticháček po svém příchodu opět nastartoval Vary na bodovou vlnu, kterou zakončilo Karlovarsko výhrou 25:21.

„Ve třetí sadě se týmy střídaly ve vedení, ale Jihostroj nám sice poté odskočil na rozdíl tří bodů, ale manko jsme dokázali smazat a dovedli jsme zápas do vítězného konce,“ ohlédl se za rozhodujícím krokem holandský nahrávač. „Opět jsme prokázali, že volejbal se nehraje jen se sedmi hráči,“ narážel Keemink na střídání s Ticháčkem, které dovedlo Vary k třetímu bodu.

Teď má Karlovarsko před sebou páteční výjezd na jih Čech, kde se představí v tamní sportovní hale v boji o druhý bod ve finálové sérii. „První bod v sérii je vždy důležitý, ale víme, že v Budějovicích nás čeká těžké utkání,“ připomíná Keemink českobudějovickou domácí neporazitelnost.

„I přesto chceme na palubovce Jihostroje uspět. Dáme do utkání vše a uvidíme, na co to bude stačit,“ uzavírá Wessel Keemink.

Očima statistika Zdeňka Sklenáře

První finálové utkání bylo konfrontací dobrých útoků i z nestandardních pozic, podpořených dobrým podáním z obou stran. Hráči exekující skákané podání z nich vytěžili několik es, na straně Jihostroje zaznamenali shodně po dvou esech Zmrhal a Schouten, na straně Karlovarska zaznamenal Wiese tři esa a dvě Indra. K těmto hráčům se přidali středoví hráči Varů, a to Patočka s pěti přímými body z podání a také Wilson s jedním esem. Co se týká útoku, tak Jihostroj byl lepší po perfektní přihrávce na úkor Karlovarska, které útočilo pouze na 45 procent. Naopak Budějovičtí excelovali v této činnosti s 61 procenty, ale čím horší byla situace, tak se prokazovala síla Karlových Varů, které po horší přihrávce snížily rozdíl v procentuální úspěšnosti na 48 ku 42. Velký rozdíl byl pak v úspěšnosti po útoku, ubráněných míčích, kde Vary přehrály soupeře 71 ku 56 procentům.

VK ČEZ Karlovarsko – VK Jihostroj České Budějovice 3:0 (25:21, 25:22, 25:21). Rozhodčí: Kovář, Grabovský. Bez diváků. Stav série: 1:0.

Karlovarsko: Vašina, Patočka, Indra, Wiese, Wilson, Keemink, libero Pfeffer (stř. Ticháček, Baláž).

České Budějovice: Michálek, Mach, Schouten, Zmrhal, Ondrovič, De Amo, libero Kryštof (stř. Todua, Rejlek, Polák).