To druhý set přinesl o něco více vyrovnanější partii, i když v ní Příbram postupně ztrácela během hry tři, respektive sedm bodů. Ani bojovný výkon však hostům na zisk setu nestačil a prohráli 19:25. „Do utkání jsme měli dobrý vstup a v podstatě dva sety tomu nic moc nechybělo,“ vracel se k vedení 2:0 na sety karlovarský trenér Jiří Novák.

Ve třetím setu zaznamenalo Karlovarsko nejhorší vstup do setu, když za stavu 4:3 šla Příbram poprvé v utkání do vedení. Následně se Příbram dostala během setu do tříbodového vedení 19:16, ale tím drama neskočilo. Karlovy Vary odvrátily v koncovce setu několik setbolů hostů, ale na ten pátý už nestačily a prohrály 27:29.

„Ztratili jsme trochu agresivitu, disciplínu ve hře a v koncovce jsme byli příliš lehkovážní,“ zlobil se trenér Varů po třetí sadě. „Trochu černá kaňka v koncovce třetího setu, to jsme si sami pokazili,“ doplnil trenéra Pfeffer.

Na začátku čtvrtého setu Příbram Vary řádně zlobila, ale nakonec domácí dokázali zlomit kocoury za stavu 15:7. Karlovarsko si postupně vytvořilo několikabodové vedení 20:8, které nakonec přetavilo ve vítězství 25:11. „Ve čtvrtém setu jsme ukázali, že si to umíme pohlídat, a zápas jsme zvládli dobře,“ narážel na sílu svého výběru kapitán Karlovarska.

Ve středu 11. ledna čeká Karlovarsko poslední domácí vystoupení v Lize mistrů, kdy se představí v hale míčových sportů od 17.00 hodin v bitvě s Kędzierzyn-Koźle. Vstupenky na zápas si mohou fanoušci zakoupit tradičně na www.ticketportal.cz.

VK ČEZ Karlovarsko – VK Euro Sitex Příbram 3:1 (25:13, 25:19, 27:29, 25:11). Rozhodčí: Dušan Rychlík, Petr Dušek. Diváci: 620. Karlovarsko: Ihnát, Patočka, Lamanec, Juhkami, Weir, Keemink, libero Pfeffer (stř. Pastrňák, Kasan, Sasak, Wiese). Příbram: Rosenbaum, Böhm, Šábrt, Hulpach, Duarte, Trojanowicz, libero Peterka (stř. Winck, F. Ureš).