Na odpočinek tak nemají svěřenci karlovarského trenéra Jiřího Nováka žádný čas. „Určitě je to náročné, ale s tím jsme do toho s týmem šli,“ vysvětluje postup úřadujících mistrů extraligy pětadvacetiletý smečař Varů Jakub Ihnát.

Po vyřazení Mladosti Zagreb ve druhém předkole Ligy mistrů odehrálo Karlovarsko šlágr extraligy v hale míčových sportů, kde hostilo pražské Lvy, se kterými nakonec prohrálo 2:3 na sety.

„Porážka nás všechny hodně mrzí, jelikož prohrávat doma nechceme. Bohužel po prvním setu, který jsme jednoznačně vyhráli, jsme přestali hrát náš volejbal,“ vrací se k porážce Ihnát.

„Na druhou stranu nutno podotknout, že volejbal to byl pěkný a diváci si určitě přišli na své, když se hrálo hodně výměn s malým množstvím chyb,“ našel malé pozitivum na utkání slovenský smečař ve službách Karlových Varů.

Teď musí opět v krátkém čase Karlovarsko přepnout na mezinárodní mód, když se představí ve třetím předkole Ligy mistrů na palubovce Lisabonu.

Jenže to nebude jednoduché utkání. Benfica se totiž může pochlubit úctyhodnou bilancí, která zahrnuje devět portugalských ligových titulů, osmnáct triumfů v poháru a jedenáct vítězství v superpoháru Portugalska.

„Naším cílem je postup do skupinové fáze Ligy mistrů, ke které už není daleko, takže určitě budeme všichni bojovat naplno,“ slibuje Ihnát.

„Poznatky o soupeři zatím nemáme, jelikož nás ještě videorozbor čeká, ale víme, že mají kvalitního univerzála a také oba blokaře,“ vypočítává sílu soupeře, který se postaví Karlovarsku ve čtvrtek 4. listopadu od 20.00 hodin ve Sports Hall Benfica Lisboa.

Vary jsou tak kousek od postupu do základní skupiny Ligy mistrů, a to pro postup udělají hráči ze západu Čech vše. „Myslím si, že síla bude v týmovém výkonu, takže pokud ho předvedeme, tak si do odvety přeneseme slibný výsledek,“ přemítá Ihnát nad tím, co by mohlo v utkání hrát klíčovou roli.

Jenže po vystoupení v Portugalsku zamíří Karlovarsko k dalšímu extraligovému střetnutí, ve kterém se bude prát o další cenné body v UNIQA extralize s posledním Zlínem, když tentokrát budou hráči z města minerálních pramenů tvrdit roli favorita.

„Favoritem možná budeme, ale tento rok je extraliga velmi vyrovnaná. My však nic nepodceníme a půjdeme si pro plný bodový zisk, když na závěr soutěže se může počítat každý bod,“ dodává závěrem Ihnát.