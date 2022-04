„Prakticky nám dvakrát ukončil sezonu covid, takže až třetí pokus byl úspěšný,“ říká k předešlým sezonám v 1. lize, ve kterých florbalisté dostali nedobrovolnou stopku, trenér hurricanů Miroslav Závora. Právě návrat na palubovku nebyl po pandemii koronaviru vůbec lehký. „Situace ohledně covidu hodně ovlivnila letní přípravu a také obměnu kádru,“ připomněl, že návrat do herního procesu nebyl pro jeho tým jednoduchý.

Skvěle. Hurricani se prostříleli do Superligy

Hurricani získali během letní přestávky zpět do svých služeb útočníka Michala Strachotu, a navíc šanci v týmu dostaly i mladé pušky. „To byl můj hlavní důvod, když jsem šel k A-týmu, aby šanci a více prostoru dostávali i mladí hráči,“ prozradil Závora, s jakým cílem zamířil k A-týmu hurricanů.

A nová alchymie karlovarskému výběru sedla, navíc když ji dirigoval nově z pozice kapitána Michal Klápa. „Pro něj to bylo něco nového, ale myslím si, že se s tím popral velmi dobře,“ pochvaloval si trenér Varů. „Pro nás byla hodně důležitá také kabina, ve které se staral o atmosféru pro změnu Michal Strachota, který byl stejně jako Klápa pro nás klíčovým hráčem, a to nejen na palubovce, ale právě v kabině,“ zdůrazňoval Závora.

Miroslav Závora, trenér FB Hurrican Karlovy Vary.Zdroj: FB Hurrican Karlovy VaryV základní části hurricani dlouho usilovali o umístění v elitní čtyřce, což se jim povedlo. „Do sezony jsme vstupovali s cílem soustředit se na útočnou fázi,“ narážel Závora na gólově naladěné hráče ve svém týmu.

„Myslím si, že to, co jsme chtěli, jsme v základní části splnili,“ vypočítával zpětně čtyřiatřicetiletý kouč. Stejně dobře si pak vedli hurricani i v následném play--off.

„V tom jsme pozměnili taktiku a soustředili se pro změnu na defenzivní část, jelikož jsme věděli, že v té útočné se nám daří,“ vysvětloval Závora.

Do play-off pak naskočili hurricani pěkně zostra, když se jim do cesty postavilo Kladno, které vyřadili 3:2 na zápasy. „My jsme prakticky na úvod dostali jeden z nejsilnějších týmů a jednoho z aspirantů na postup,“ řekl k síle soupeře Závora. „Pro nás to bylo takové malé finále, jelikož Kladno bylo velmi dobře připraveno a ukázalo své kvality,“ chválil soupeře Závora. „Nám se však podařil florbalový majstrštyk, když jsme ho dokázali třikrát porazit na nájezdy,“ připomněl netradiční bilanci ve vyřazovacích bojích.

Následně vyrukovali hráči Karlových Varů na vítěze základní části Florbal Ústí, které bez větších problémů poslali po výsledku 3:1 na zápasy ze hry ven.

„Sice úvod série byl pro nás náročný, ale posléze jsme ukázali své kvality, když Ústí se v sérii trápilo,“ poukazoval Závora. Pak přišel na řadu zlatý hřeb v podobě finále, které urvaly Karlovy Vary v souboji s Bulldogs Brno v pátém utkání, když dosáhly na rozhodující třetí bod a finálovou sérii opanovaly 3:2 na zápasy.

„Brno bylo hodně nepříjemné, důrazné, bylo na finále dobře připravené a měli jsme také štěstí, ale to ke sportu patří,“ dobře ví Závora. V play-off o sobě dal vědět v rozhodujících fázích zápasů útočník Daniel Nicklas, který několikrát svými přesnými zásahy udržel Vary ve hře.

„Dan má prostě čuch na góly, pro nás byl v play-off jedním z klíčových hráčů,“ vysekl poklonu svému svěřenci Závora.

„Co se týče finálové série, tak jsme do toho dali vše. Na hráčích bylo vidět, i když se nám nedařilo, že si i přesto věří a chtějí uspět, a šli si za tím, a to bylo rozhodující,“ přemítal Závora.

Ten se v play-off mohl opřít o spolupráci s Markem Mandlerem. „Marek sice působí v Tatranu, ale v závěru ligy nám svými zkušenostmi pomohl, zejména pak co se týče taktické stránky. Myslím si, že to byl poslední dílek do naší úspěšné skládanky,“ upozorňoval trenér lázeňského týmu.

Hurricani tak zakončili sezonu postupem mezi florbalovou smetánku do Superligy. „Velká euforie, úžasné,“ prozradil své pocity karlovarský kormidelník.

„Nám to bude vše docházet až časem, ale jsem moc rád za kluky, že jsme to zvládli,“ podotkl k úspěchu Závora.

„Já bych chtěl poděkovat své přítelkyni Lucce za velkou podporu během celé sezony, když to se mnou neměla určitě lehké, moc si toho vážím,“ vzkazoval domů kouč hurricanů a závěrem dodal: „Jsme rádi, že jsme navíc posunuli hranice Superligy na západ Čech.“