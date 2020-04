Florbalisté napříč republikou si ´užívají´ po dočasně zrušených soutěžích nedobrovolné volno.

Hurricáni ovládli základní část 1.ligy, posléze byla v následném play-off prvoligová soutěž předčasně ukončena. Svůj Superligový sen tak museli hráči z města minerálních pramenů prozatím odložit na neurčito. | Foto: Deník / Daniel Seifert

Mezi tyto týmy patří i FB Hurrican Karlovy Vary, který po parádní jízdě základní částí 1. ligy mužů ve florbale dostal ve čtvrtfinálové sérii stopku, ´covidovou´. „Zklamání to není, spíše jsem smutný, je mi to líto, ale bylo to nezbytné a já s předčasným ukončením florbalových soutěží souhlasím,“ poukázal na svůj souhlas s předčasným ukončením florbalové sezony Michal Klápa, útočník karlovarských hurricanů.