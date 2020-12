O tomto víkendu se představí Karlovarsko v domácím prostředí, tedy v hale míčových sportů, hned dvakrát, když se střetne s Odolenou Vodou a posléze se Lvy Praha. Do extraligových bojů povede Vary nejmladší kapitán UNIQA extraligy Lukáš Vašina, se kterým jsme si povídali nejen o vystoupeních v prvním kole Champions League v italském Trentinu, ale také o náročném programu, který má Karlovarsko před sebou.

Máte za sebou první turnaj Ligy mistrů, ve kterém jste splnili cíl uhrát premiérový set, panuje tedy spokojenost?

Myslím si, že po prvním turnaji panuje spokojenost. Všem jsme ukázali, že nebudeme v naší skupině pouze do počtu, ale že dokážeme potrápit i takové týmy, které máme ve skupině. I přesto, ale každý z nás ví, že jsme mohli uhrát nějaký ten set navíc. Mohli jsme si odnést bod ze zápasu, nebo ho dokonce vyhrát.

Oproti prvnímu vystoupení v roce 2018 v prestižní soutěži jste totálně nepropadli, zúročili jste tedy nabyté zkušenosti z této soutěže?

Myslím si, že při premiéře v Lize mistrů jsme až tak nepropadli, sice jsme všechna utkání prohráli shodně 0:3, ale podali jsme bojovný výkon ve všech zápasech, který však na silné soupeře, jež jsme ve skupině měli, bohužel nestačil. Letos byla polovina týmu nová a pro některé hráče to bylo premiérové vystoupení v prestižní soutěži. A myslím si, že jsme se s tím poprali velmi dobře. Na druhou stranu si myslím, že jsme nějaké ty nabyté zkušenosti zúročili, ale především jsme si dokázali navzájem pomoci, když to kdokoli v nějaké určité chvíli potřeboval.

Na účtu vám i přes odvážné výkony přistály tři porážky, i přesto jste soupeře řádně pozlobili. Když jste v každém utkání vyhráli alespoň set. Co chybělo k tomu, abyste mohli pomýšlet na bodový zisk?

Samozřejmě tři porážky hodně mrzí, už jen proto, že jsme nechávali v zápasech to nejlepší, co v nás ve všech je. V každém setu chybělo k úspěchu opravdu málo, vždy když se blížil závěr setu, tak soupeř uplatnil své kvality a zkušenosti, bohužel i přes neuvěřitelnou bojovnost a odhodlání jsme nedokázali soupeře zastavit.

Samozřejmě se vám postavily do cesty TOP týmy Evropy, byl tedy rozdíl mezi týmy až tak veliký?

Abych se přiznal, já očekával podstatně větší rozdíl mezi námi a týmy, které jsme měli ve skupině a patří mezi TOP evropskou špičku. Výhodu měly v tom, že měly mnohem více zkušeností s Ligou mistrů. I přesto si myslím, že jsme se za náš výkon stydět nemuseli.

Co vám tedy první turnaj ukázal pro ten druhý, který bude na programu v únoru v Německu?

Určitě nám ukázal to, že pokud nebudeme nervózní, budeme bojovat, budeme mít skvělý týmový duch, který nás na prvním turnaji zdobil, a budeme hrát naši hru, tak opravdu můžeme uhrát mnohem více než jeden set.

Teď budete muset přepnout na extraligový režim, který však bude po týdenním oddychu opět náročný. Dá se vůbec takto nabitý program zvládnout, když během prosince vás čeká hned sedm zápasů?

V tuto chvíli máme nějaký čas na regeneraci, abychom se dali dohromady a připravili se na náročný program. Všichni nějak tušili, že to přijde, jelikož kvůli dlouhé pauze zaviněné pandemií koronaviru se zápasy přeházely, aby se vše stihlo odehrát, abychom začali play-off podle plánu. Vše se dá zvládnout, když každý z nás bude poctivě rehabilitovat a starat se o své tělo, tak si myslím, že těch sedm zápasů do konce roku, které nás čekají, bychom určitě měli zvládnout. Přeci jen máme široký kádr, ve kterém každý hráč bojuje o svou pozici, takže si myslím, že když to bude zapotřebí, tak trenér bude uvažovat o změně v sestavě.

Zdroj: Deník / Daniel Seifert

Již následný víkend vás čeká domácí dvojzápas s Odolenou Vodou a Lvy Praha, takže určitě vás nečeká nic jednoduchého…

Toho jsme si vědomi, že nás nečeká nic jednoduchého, když se nám postaví dva nepříjemní soupeři. Odolena Voda zcela jistě neprodá svou kůži lacino, a čeká nás těžký zápas, který určitě nabídne kvalitní volejbal, plný skvělých výměn. Lvi Praha jsou ambiciózní tým, takže to bude další náročný zápas. Já pevně věřím, že udržíme naši pevnost, kterou hala míčových sportů je. Určitě bychom byli rádi, kdyby nás naši fanoušci podpořili přes sociální sítě či svou fotkou v hledišti a byli s námi v této nelehké době, kdy můžeme hrát pouze bez jejich přítomnosti v hale. Všechny informace o dění v klubu najdou na našem webu www.vk-karlovarsko.cz či facebookové stránce VK ČEZ Karlovarsko.

Právě nabitý prosinec může řádně zamíchat tabulkou základní části. Kde byste rád viděl na konci roku 2020 Karlovarsko?

Všechny týmy čeká v extralize nabitý závěr roku, když odehrají mnoho zápasů, které mohou zamíchat tabulkou. V tuto chvíli pro nás skončila Liga mistrů a plně se soustředíme právě na extraligu. Za sebe bych určitě rád viděl Karlovarsko na konci roku 2020 na prvním místě tabulky, ale nechci předbíhat, jelikož je to ještě velmi daleko. My především musíme jít zápas od zápasu, plně se soustředit na každé utkání, která nás čekají, a dát do toho všechno, aby si každý mohl říct po utkání, že na palubovce nechal všechno. Když to vezmu celkově, tak by si každý z našeho týmu přál, abychom na konci roku byli na prvním místě.