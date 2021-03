Takový je poslední podnik letošního ročníku Visma Ski Classics po závěrečných změnách v kalendáři seriálu. Ten vyvrcholí v sobotu 27. března ve Švédsku, ve stejné lokalitě, kde se jely i poslední dva závody. Tentokrát ale na všechny účastníky včetně čtyř členů eD system Bauer Teamu čeká rovná stovka kilometrů.

Už závodní menu posledního víkendu bylo výjimečné, poprvé v historii seriálu se jely dva klasické závody ve dvou dnech po sobě.

Po zkrácení nedělního Tassasen Criteria měřily dohromady 108 kilometrů a teď na laufaře a laufařky čeká skoro stejná porce kilometrů naráz. V nejdelším závodě sezony s názvem Arefjällsloppet.

„Už když s tím organizátoři přišli při představování plánu B letošní sezony, tak to byla pecka pro každého. Strčit délkou do kapsy Vasův běh je jedna věc, ale tady to bude navíc hodně náročné, s kopcovitým profilem. Bude to velmi těžká zkouška pro všechny zúčastněné, nejen pro nás,“ okomentoval poslední dálkový běh sezony šéf týmu Lukáš Bauer.

Jeho eD system Bauer Team by do něj měl odstartovat se čtveřicí závodníků, kteří jsou na místě od minulého týdne. Počítá se tedy opět s Kateřinou Smutnou, jako jasnou týmovou i českou jedničkou v seriálu, a trojicí mužů ve složení Miroslav Rypl, Jonáš Bešťák a Adam Matouš.

„Uvidíme, jestli si to ještě někdo nerozmyslí, ale záměr je odstartovat ve čtyřech. Jde o poslední závod, už není co ztratit a na co se šetřit. Tím je to snad aspoň trochu psychicky snazší, že jde o úplně poslední start, po kterém už je konec sezony. Těžké to ale samozřejmě bude i tak.“

Bauerův tým se bude snažit ještě vylepšit aktuální 15. místo v pořadí týmů a pátá Kateřina Smutná ztrácí pouhých 5 bodů na 4. příčku mezi ženami. „Bude to hodně zajímavé, protože takový závod jsem nikdy v životě nejela,“ přiznává česká jednička.

„Kdyby se Katce podařilo dostat na 4. místo, byla by to bomba. Co se týče týmu, tak každé vylepšení umístění je samozřejmě super,“ dodává Bauer.

Ze čtyř členů jeho týmu se na start obou posledních závodů postavila trojice Smutná, Rypl a Bešťák. Oba muži tak mají v nohách už více než 100 kilometrů z předchozího víkendu, Kateřina Smutná o něco méně, protože nedělní Tassasen Criterium musela v polovině vzdát kvůli křeči. Ve hře je tak i to, co se závodníky udělá právě předchozí porce kilometrů.

„Myslím, že u normálních smrtelníků to musí být znát. I když pamatuji na Nygaarda, který před dvěma lety absolvoval dokonce 220 km dlouhý Nordenskiöldsloppet a týden poté startoval na profilově náročném Reistadlopetu. První závod vyhrál a na druhém jel výborně, těsně za první desítkou,“ vzpomíná Lukáš Bauer na těžko uvěřitelný výkon výrazné postavy dálkových běhů.

Jak se bude v náročném a nejdelším závodě sezony dařit členům eD system Bauer Teamu, se dozvíme v sobotu, kdy ve Švédsku startuje poslední podnik letošní sezony dálkových běhů na lyžích – stokilometrový Arefjällsloppet.