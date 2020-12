Zaujal tak místo po zraněném kapitánovi Lukáši Ticháčkovi. Prozatím se mladému kapitánovi s jeho výběrem daří, když se v generálce před Ligou mistrů, kterou dnes odstartuje Karlovarsko v italském Trentinu, vítězně naladilo výhrou nad Zlínem.

Po zranění kapitána Lukáše Ticháčka jste převzal v Brně kapitánskou pásku, čímž jste se stal nejmladším kapitánem v extralize, co to pro vás znamená?

Kapitánem jsem se stal sice na úkor zranění našeho kapitána a zároveň prvního nahrávače Lukáše Ticháčka, kterému bych chtěl popřát brzké uzdravení. Určitě je to pro mě obrovská čest a zároveň velká pocta, když mohu být nejmladším kapitánem v celé extralize, a navíc ve skvělém kolektivu, který tady máme, a ve špičkovém klubu, jakým Karlovarsko bezesporu je.

Co vám právě kapitánská páska přináší za povinnosti a jak je pro vás zavazující?

Jak jsem již řekl v předešlé otázce, je to pro mě veliká čest, ale zároveň i zavazující pozice. Nosím ji prozatímně po skvělém a zkušeném hráči, který vedl náš tým k vítězstvím, a v tom bych chtěl do příchodu Lukáše navázat. Jednou z povinností, respektive možností je i komunikace s rozhodčími s dotazy na sporné balony, kdy se dá v rozumné míře i takticky uvažovat a využít například na zklidnění hry. Rád bych, aby se mně dařilo neustále být tím, který bude držet bojovného ducha týmu, a především si kapitánskou pásku zasloužil svými výkony.

Zdroj: VK ČEZ Karlovarsko

Máte díky nové funkci zcela jistě o nové povinnosti navíc postaráno, umíte si tedy dupnout a srovnat hráče do pověstné latě, nebo jste vstřícný kapitán?

Kdyby bylo zapotřebí, tak bych si uměl říct své, to mám po taťkovi (úsměv), ale my máme dobrou partu a vše dobře funguje, takže to rozhodně není na pořadu dne a zapotřebí. Jsme profesionálové, každý víme, proč tady jsme, čeho chceme dosáhnout, jaké máme společné cíle a proč si nás vybrali do špičkového klubu, jakým Vary jsou. Navíc máme trenéra, který je v tomto směru poměrně nekompromisní. Jako kapitán a moje role, ve které se cítím nejlépe, je podávat kvalitní výkony a případně strhnout tým v situacích, kdy by se nedařilo, a to jak na hřišti, tak mimo něj.

Určitě však nemohla chybět ani odměna u týmového pokladníka, prozradíte, kolik jste musel obětovat do píny?

Odměna od našeho týmového pokladníka Pepého samozřejmě nechyběla, ale kolik jsem musel dát tomu našemu vysavači peněz do píny, to si raději nechám pro sebe. V každém případě je to společná pína a určitě ji společně ve správný čas smysluplně vyčistíme.

Co na kapitánskou pásku říkal váš taťka, trenér Ústí nad Labem?

Když jsme si volali a řekl jsem mu tuhle novinku, že po dobu nepřítomnosti Cirdy (pozn. red. Lukáš Ticháček) budu kapitánem, tak mi na to odpověděl, že kapitánství není pouze o pásce pod číslem, ale že se jako kapitán musím i chovat, k tomu přidal pár rad, co sám jako trenér vnímá pod pojmem dobrý a příkladný kapitán a jakých vlastností si na dobrém kapitánovi váží. Poté mi bylo kladeno na srdce, abych si vzal příklad z mého zkušeného spoluhráče a našeho kapitána Lukáše Ticháčka.

Vraťme se zpět k extralize. Máte za sebou dvě vyhraná utkání s Libercem a Zlínem, jak jsou pro tým důležitá před startem v Lize mistrů?

Pro tým jsou to velmi důležité zápasy jak po psychické, tak po herní stránce, protože si myslím, že jsme oba zvládli velice dobře. Dařilo se nám na servisu, který je pro nás velkou zbraní, v obraně jsme neměli větších slabin, ale samozřejmě kvalita soupeřů v Lize mistrů je výrazně vyšší. Určitě se však odjíždí s čistější hlavou po kvalitních vítězných zápasech, takže jsme připraveni odevzdat maximální výkon a uvidíme, na co naše hra bude stačit.

Zdroj: Daniel Seifert

Zejména senzační obrat s Libercem z 0:2 na 3:2 musel být pro vaše spoluhráče velmi dobrou psychickou injekcí před náročnými zápasy, které máte před sebou, souhlasíte?

Určitě máte pravdu. Za nepříznivého stavu jsme pořád věřili ve své volejbalové schopnosti a určitě pomohl i bojovný výkon. Zápas nám ukázal, jak silného máme týmového ducha a v co se dá přetavit. V tomto případě to byl fantastický obrat, který nám přinesl vítězství s výborným týmem a výbornými hráči. Co vám budu povídat. Tohle vítězství pro nás asi bylo doposud tím nejcennějším v letošním ročníku extraligy a proti týmu, který postoupil minulý týden dál v evropském poháru. Před Ligou mistrů to přišlo v pravou chvíli pro sebevědomí celého družstva a určitě to bylo povzbudivou psychickou injekcí.

Vítězně jste se naladili na Ligu mistrů v domácím prostředí, ve kterém jste nedali Zlínu příliš šancí na úspěch. Jak byla tato výhra důležitá?

Každý zápas je důležitý a vítězství před odjezdem na LM obzvláště. Jsem rád, že jsme tento zápas zvládli a zvítězili jsme za tři body, teď už se můžeme plně soustředit na Ligu mistrů a na soupeře, kteří nás v naší skupině čekají.

Navíc vy jste celý duel bodově načal i zakončil, určitě tedy panuje spokojenost?

Ano, je to pravda, jsem velice rád, že shoda okolností napomohla tomu, že jsem zápas bodově začal a zároveň ho i ukončil. Ovšem to podstatnější je, že se dařilo celému týmu a nejenom mně.

Opět jste vsadili na servis a vyplatilo se, navíc se vám dařily útoky středem hřiště…

Zlín se nám dařilo zatlačit servisem, takže jsme je odtáhli od sítě. Měli jsme čas na kvalitní obranu, která se dařila, a následně jsme zahráli nespočet nacvičených útočných kombinací a signálů.