Servírovaly se totiž boje o volejbalový trůn první části, adepti byli dva, respektive tři. Jako první vyrukoval do boje druhý tým tabulky, českobudějovický Jihostroj, který se představil na palubovce Brna a podle předpokladů nezaváhal, když vyhrál 3:0 na sety a rázem se posunul na chvilku na první místo, čímž hodil Karlovarsku volejbalovou rukavici.

Varáci, kteří hostili v hale míčových sportů třetí v pořadí Liberec, který měl taktéž šanci na posun v tabulce, tedy v případě výhry, se s tím však poprali statečně, když vyhráli 3:1 na sety a jen o jediný set vyhráli základní část UNIQA extraligy, čímž se mohla po konci zápasu karlovarská kabina otřásat v základech a pět oslavnou píseň „Tak jsme první, no a co“.

Šlágr 22. kola se nesl v lázeňském městě ve vypjatém a nervózním duchu, kdy si navíc týmy nedarovaly ani jeden balon. Navíc byl zápas prošpikován trenérskými výzvami, prostě pořádná volejbalová bitva. Do utkání však Karlovarsko nevstoupilo vůbec dobře, když soupeř z Liberce profitoval nejen z útoku, ale také i na bloku, čímž dotáhl první sadu do výhry 25:22.

„Liberec začal velice dobře,“uznává trenér Karlovarska Jiří Novák. „Řekl bych, že se nám dostal na kobylku, my jsme se pomaleji rozjížděli,“ poukazuje karlovarský kouč.

Vítězem základní části UNIQA extraligy se stali volejbalisté VK ČEZ Karlovarsko, kteří v posledním vystoupení porazili Liberec 3:1 na sety.Zdroj: VK ČEZ Karlovarsko

To ve druhém setu se karta obrátila, když po vyrovnaném úvodu se dostalo Karlovarsko do vedení, které zpečetil pětadvacátým bodem univerzál Patrik Indra. Vary tak vyhrály 25:20 a srovnaly sety na 1:1.

I třetí set načalo lépe Karlovarsko, které si vytvořilo několikabodový náskok, který však hosté z Liberce dokázali docvaknout a stav setu byl vyrovnaný 21:21. Nakonec Vary dokázaly přetavit dramatickou koncovku ve svůj prospěch, 25:22.

Ve čtvrté sadě musel výběr z Karlových Varů dvakrát bodově svého soupeře dotahovat, což se mu povedlo, a nakonec dotáhl i čtvrté pokračování do důležité výhry, a to 25:19, čímž stvrdil první místo v základní části UNIQA extraligy, zatímco Liberec se musel 'v uvozovkách' spokojit pouze s příčkou třetí. „Zápasy těchto velkých týmů nejsou o tom, že někdo někoho válcuje. Musí se hrát trpělivě a čekat na tu chvíli, která buď přijde, nebo nepřijde. Nám přišla a my jsme se ubránili v důležitých momentech, a tím jsme zápas vyhráli,“ chválil si Novák další cenný úspěch svého týmu po náročném vystoupení v Lize mistrů.

UNIQA extraliga, 22. kolo:

VK ČEZ Karlovarsko – VK Dukla Liberec 3:1 (22:25, 25:20, 25:22, 25:19). Rozhodčí: Buchar Tomáš, Dušek Petr. Bez diváků.

VK ČEZ Karlovarsko: Lux, Patočka, Indra, Wiese, Wilson, Ticháček, libero Pfeffer (stř. Římal, Vašina, Keemink).

VK Dukla Liberec: Šulista, Krajčovič, M. Kriško, T. Kriško, Leikep, Kovalchuk, libero Kopáček (stř. Srb, Štokr, Suda, Shafranovich).