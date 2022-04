„Někdy převažuje sportovní stránka, jindy ta psychologická. Musíme dobře reagovat na vývoj série,“ upozorňoval Jiří Novák, trenér Karlovarska. Právě on dovedl Karlovarsko už ke dvěma titulům.

Obhájci extraligového titulu měli před finálovou bitvou více času než soupeř. Semifinále s Odolenou Vodou ukončili v nejkratším možném termínu, už 17. dubna. „Před každou sérií jsme měli relativně dost času na rekondici a na věci, na které v klasickém tréninkovém týdnu čas není,“ podotkl Novák.

Karlovarsku se postaví v cestě za obhajobou výběr pražských Lvů

„Oni měli před finálovou sérií týden, což je taky dost. Prostě je to tak nastavené, nedá se říct, že jeden nebo druhý má výhodu,“ poukazoval Novák. Volejbalisté Karlovarska odehráli ve vyřazovací fázi prozatím jen šest zápasů, zatímco Lvi už devět.

„Pražský tým si sedl, prošel dvěma těžkými sériemi,“ připomněl kouč Novák úspěšné obraty Lvů v soubojích v rámci play-off s Kladnem a Českými Budějovicemi. „Teď půjde o to, udržet chladnou hlavu, odehrát dobrý sport, nekoukat se na to, jestli je to finále,“ přemítá kouč Varů.

Kádry obou soupeřů jsou pro finále kompletní, bez zdravotních komplikací. Pražský tým v lednu posílil o slovenského smečaře Tomáše Kriška a nizozemského univerzála Kaye van Dijka, kteří hrají v play-off v základní sestavě. Oba vzájemné zápasy v sezoně vyhráli Lvi. „Potkali jsme se s nimi už dávno, ten poslední zápas byl v lednu, to už tam byl Kriško, van Dijk ještě nehrál. Ale oba týmy se od té doby nějak posunuly, navíc finále je specifické,“ dobře ví Novák.

První finálový duel hostí hala míčových sportů v Karlových Varech ve středu od 19.15 hodin, utkání vysílá živě program ČT sport.