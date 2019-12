A není divu.

Karlovarský výběr uspěl v prvním kole CEV Challenge Cupu, když v hale míčových sportů pokořil velkou neznámou v podání Stroitel Minsk 3:1.

„Věděli jsme, že se jedná o kvalitní tým s evropskými parametry. V prvním setu jsme byli až moc bojácní, ale mám radost, jaký volejbal jsme předváděli od druhého setu. Takto bychom se měli prezentovat ve všech utkáních, bojovnost a touha po vítězství,“ vracel se k utkánís běloruským týmem libero Karlovarska Daniel Pfeffer (na snímku).

Teď čeká jeho výběr další nesmlouvavá bitva, půjde totiž o volejbalový trůn, na kterém prozatím sedí tým z lázeňského města. Jenže po první příčce pošilhává i českobudějovický Jihostroj, což přidá duelu, ve kterém bude v sázce nejen trůn, ale pověstných šest bodů, na atraktivitě. „Momentální tahanice o první příčku jsou sice důležité, ale nijak zásadní,“ míní Pfeffer.

I přesto se dá očekávat v sobotu 14. prosince od 18 hodin na palubovce Jihočechů nesmlouvaná bitva o každý balon. „Do Budějovic jedeme opět s naším cílem, tím je vyhrát. Navíc se v našem postavení nemůžeme za nic schovávat,“ přiznává karlovarský ´Pepe´.

O víkendu tak na sebe narazí dva nejlepší celky základní části, takže volejbalový fajnšmekr si přijde na své. „Jihočeši mají stejné ambice jako my, vyhrát, co se dá. Budou mít výhodu domácího prostředí, ale nás také dorazí podpořit početná výprava fanoušků. Co se týče utkání, očekávám vyrovnaný volejbal,“ přemítal nad utkáním Pfeffer a závěrem připojil: „Recept na úspěch máme stále stejný, teď tomu tak v dnešním volejbale prostě je, kdo má lepší servis a následnou obranu, vyhrává zápasy.“