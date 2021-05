Dočkaly se. Česká unie sportu totiž vydala pro ně pozitivní zprávu. Od 26. dubna mohou sportovat na venkovním sportovišti v počtu dvanácti osob.

„Výborná zpráva pro naše mládežnické složky, které tak mohou zahájit své trénování,“ chválí si uvolnění opatření, které navrátí mládež zpět do tréninkového procesu, Ondřej Hudeček, manažer VK ČEZ Karlovarsko.

„Naše děti, když to jen trochu šlo a hygienické podmínky to dovolovaly, tak se scházely venku a podnikaly různé sportovní aktivity. Během doby, kdy byla zavřená sportoviště, jsme pořádali různé on-line soutěže. Naše celorepubliková organizovaná společně s Českým volejbalovým svazem ještě stále běží,“ vrací se Hudeček v čase za dobou temna, která paralyzovala sport, mládežnický nevyjímaje.

„Bohužel žádná z těchto on-line soutěží nemůže nahradit sílu kolektivu a společné trénování,“ naráží manažer Karlovarska na potřebu společných tréninků a dalších akcí v podání dětí a mládeže.

Karlovarsko se tak po roce navrátí v rámci mládežnických kategorií zpět do tréninkového procesu, a to v pondělí 3. května. „Po dohodě s panem Mazurkem, šéfem dívčího volejbalu a provozovatelem venkovních volejbalových a beachových kurtů v areálu v Tuhnicích, zahájíme letní venkovní sezonu 3. května, k tomuto datu bychom mohli znát i další upřesnění hygienických podmínek k trénování,“ přidává Hudeček k návratu na volejbalové kurty.

A Tuhnice budou v obležení volejbalových nadějí. Doslova. „Junioři a kadeti budou trénovat třikrát v týdnu, kdy budou kombinovat beach s antukou. Určitě proběhnou i nějaká přátelská utkání s týmy z okolí a naším béčkem, hned jak to bude možné,“ přibližuje náplň dvou extraligových zástupců Karlovarska Hudeček.

Do tréninku zpět naskočí starší i mladší žáci. „Ti budou dohánět roční sportovní výpadek taktéž na beach kurtech či antuce třikrát v týdnu. Společně dohrají on-line soutěž a pak se vrhnou hlavně na pilování správné techniky,“ poukazuje Hudeček.

Navíc jsou jak pro starší, tak i mladší žáky na červen naplánovány Českým volejbalovým svazem antukové turnaje. „Všechny děti budou po prvních týdnech adaptace potřebovat také herní praxi a radost ze zápasů a i my se určitě pokusíme zorganizovat krajský turnaj,“ upozorňuje karlovarský manažer.

Dalším na řadě bude minivolejbal. „Ten bude potřebovat celkové opětovné nastartování. Je třeba znovu oslovit širokou veřejnost, aby rodiče věděli, že děti mají přivést na kurty a nechat je znovu poznat radost z pohybu,“ posílá vzkaz rodičům Hudeček.

„Tréninky jsme momentálně zařadili výhradně na písek, protože je to pro děti větší zábava, a věříme, že to přiláká. Svoje tréninky zahájí také naše složka v Ostrově, kde by se děti měly zatím scházet jednou týdně,“ prozrazuje Hudeček.

To ale není v podání Karlovarska vše. V rámci restartu sportování mládeže přichystalo nejen dva turnusy volejbalového kempu, ale také nově zařadilo beachvolejbalové víkendy.

„K nastartování mládeže budou také sloužit nově otevřené beachové víkendové kempy v měsíci červnu za účasti čerstvého mistra republiky Martina Kočky a druhý turnus letního příměstského kempu, který jsme otevřeli z důvodu rychlé obsazenosti prvního turnusu,“ dodal závěrem Hudeček.

První turnus beachvolejbalového víkendu se uskuteční od 11. do 13. června, druhý pak od 25. do 27. června. Volejbalový kemp pak bude na pořadu v lázních od 19. do 23. července a 2. až 6. srpna.

Více informací ohledně akcí Karlovarska naleznou zájemci na klubových stránkách www.vk-karlovarsko.cz.