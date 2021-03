„Druhá polovina sezóny bude zcela odlišná oproti předcházejícím,“ poukazuje karlovarský šéftrenér. V čem? Nejen o tom jsme si s Martinem Kratochvílem povídali.

Pane Kratochvíle, vy máte na starosti výkonnostní kategorie v karlovarských hurricanech. Jak se s touto těžkou dobou perete, jak ji zvládáte?

No musím říci, že docela slušně, v rámci možností. Většina tréninků je samozřejmě on-line a k tomu hráči v týdnu makají i na celé řadě dalších úkolů. Trenéři také vyhlásili různé soutěže, což je super.

Můžete tedy přiblížit, jakou náplň mají hráči v trénincích?

Připravujeme se kondičně. Koronavirus nám změnil všechny sportovní cykly a každoroční návyky. V současné době vlastně probíhá letní příprava. Všechno je posunuté, všechno je jinak než obvykle. Chtěl bych touto cestou apelovat na hráče i rodiče. Současná on-line příprava je strašně důležitá. Není to jen náhražka tréninků. Je to teď de facto kondiční příprava, kterou běžně hráči dělají v květnu, v červnu atd. Brzy se to otevře a my začneme trénovat v hale. Hráči tak musí být kondičně připravení, aby pak nedocházelo k nepříjemným zraněním.

Co tedy bude poté následovat?

To je důležité říci. Vlastně se budu i trochu opakovat. Stručně řečeno. Po kondiční přípravě přijde úplně jiná část sezóny, než jakou známe. Místo běhání a kondičního cvičení venku půjdeme trénovat do haly a hrát utkání. Vše, co nám bylo odepřeno, musíme dohnat, akorát že v jiných měsících. Pro hráče to bude sice velmi náročné, ale všichni se už na to určitě těší.

Myslíte si, že se ještě budou dohrávat ligové soutěže?

Zájmem České florbalové unie je chtít soutěže dohrát. My jsme ale připraveni i na variantu, že se soutěže nedohrají. Podobně smýšlejí i jiné kluby. Zápasů a turnajů bude celá řada. Půjdeme do toho naplno.

Poslední otázka se týká přípravy na příští sezónu, jak bude probíhat?

S koncem této sezóny vlastně přijde ta další. Hráči výkonnostních kategorií dostanou krátké, řekl bych zdravotní a dovolenkové volno v červenci a v srpnu se opět vrátíme do mimořádného tréninkového procesu.