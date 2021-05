A tah to byl od Nováka znamenitý, když se mu velezkušený plejer odvděčil skvělým výkonem, který napomohl Karlovarsku k zisku mistrů extraligy.

„Hráli jsme doma, věděli jsme, že čím víc dobře budeme podávat, tím snazší to pro nás bude, a myslím si právě, že ten vstup byl obrovsky důležitý,“ připomíná Lukáš Ticháček vedení svého týmu v rozhodujícím finále 2:0 na sety.

„Budějovice najednou viděly, že jsou horší, že tahají za kratší konec,“ přidává Ticháček k průběhu pátého finále, po kterém vítěz bral vše. „Pro všechny hráče, co byli na palubovce, bylo strašně důležité vedení hned ze začátku, hráči se uklidnili, už se nenervovali, tak jak to bylo předtím, a věděli, za čím mají jít, jen za vítězstvím bez zbytečných nervů a ukázat, co v nich je,“ říká Ticháček.

Jenže Jihostroj nesložil v Karlových Varech zbraně a dokázal vyhrát třetí set, čímž snížil na 1:2 na sety, a i v tom čtvrtém pak Karlovarsko volejbalově zlobil.

Lukáš Ticháček, nahrávač a kapitán VK ČEZ Karlovarsko.Zdroj: Deník/Daniel Seifert

„Hráči Budějovic věděli, že ze sebe musí dát úplně všechno, možná ještě něco víc, vykřesat nějakou tu jiskřičku naděje, a myslím si, že začali trochu v těch hlavách být uvolnění, že nemají opravdu nic ztratit,“ upozorňuje s odstupem času Ticháček. „Já jsem strašně rád, že se nám to v tom čtvrtém setu ke konci povedlo otočit a že jsme nedovolili, jako to bylo v tom třetím zápase, aby si Budějovice mohly ve Varech dovolit vyhrát další tie--break,“ narážel Ticháček na na druhý finálový duel, ve kterém Vary taktéž doma vedly 2:0 na sety, ale posléze prohrály v tie-breaku 2:3 na sety.

To se však neopakovalo a Karlovarsko zvládlo klíčovou bitvu, kterou vyhrálo 3:1 na sety, a finálovou sérii pak urvalo 3:2 na zápasy. Odměna byla sladká, mistrovský titul. Ticháček pak rozšířil svou sbírku mistrovských medailí na jedenáct.

„Nemám v tom rozdíl, jestli je to titul z Německa, nebo z Polska, vítězství v Lize mistrů, nebo teď poslední titul v Karlových Varech,“ prozradil Ticháček. „Všechny ty medaile končí u mého táty ve skříňce, v takové výloze, kde leží jedna vedle druhé a žádná tam nemá vyšší nebo nižší místo, prostě je to všechno ceněné stejně a je jedno, jestli mi bylo devatenáct, nebo třicet devět let,“ upozorňuje karlovarský kapitán.

Ten si společně s týmem následně užil zasloužené oslavy, po kterých ukončil své angažmá v trikotu Karlovarska, a v nové sezoně již bude volejbalově řádit v Polsku.