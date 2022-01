Dostal jsem se k tomu přes kamaráda hlavního trenéra mužské reprezentace Vasila Husáka, který se mne ptal, zda bych nechtěl jet pomoci na Světový pohár do Nového Města na Moravě. Tím to pro mě začalo. Ke světáku se přidalo mistrovství světa juniorů a v dalším roce jsme se dohodli na další spolupráci u B-týmu. Určitou výhodou asi bylo, že jsem se znal s kluky ze servisu a vlastně i s trenéry u reprezentačních výběrů.

Bylo pro vás výhodou, že jste byl trenérem v LK Slovan Karlovy Vary, kde jste se navíc staral o lyže svých svěřenců?

Určitá výhoda to byla, ale Světový pohár i OPA Cup jsou úplně jiné závody.

Můžete přiblížit, jak vypadá pracovní den servismana a co vše zahrnuje?

Většinou brzké vstávání, a když se zadaří, tak i se snídaní (úsměv). Občas se stane, že v hotelu snídaně začínají, když už jsme na cestě do buněk, takže tedy brzké vstávání, celý den na nohou u kopyta, testování lyží a nervy s tím, aby vše vyšlo, jak má. Po skončení závodů dát zase vše do původního stavu, aby se další den šlo od nuly. Také k tomu patří podpora na trati s náhradními holemi.

Kolik párů lyží musíte například během závodu přichystat?

Den před závody se udělá roztest lyží na danou podmínku, a pokud je neměnná, tak se vyberou dva páry závodních lyží, které se připravují na závod, a před ním si závodníci vyberou to lepší. Pokud se podmínky mění, musíme reagovat a třeba přetestovat lyže a vybere sei něco jiného.

Opravdu se dá závod promazat, už se vám to také stalo? A jaké jsou poté reakce závodníků?

Určitě se to stalo a stane se asi každému. Jak u menších týmů, tak úplně stejnou chybu můžou udělat také ty větší. Většinou jsme všichni naštvaní, jak servis, tak i závodníci.

Nejen v rámci Světového poháru se hodně nacestujete, je to pro vás takový příjemný bonus?

Jak se to vezme, to cestování je dost náročné. Každopádně se podívám na různá závodiště a občas si zalyžuji i mimo testování. Mojí hlavní náplní jsou OPA Cupy. Letos jsem absolvoval hodně náročnou Tour de Ski, která se mi hodně líbila, na závěr jsem se podíval i na sjezdovku, kde se finišuje.

Olympijskou premiéru si odbude v Pekingu Martin Niewiak (vpravo), který se zhostí role servismana české reprezentace mužů.Zdroj: Archiv Martina NiewiakaPoprvé se představíte na olympijských hrách, jak se těšíte do Pekingu?

Těším se hodně, ale zároveň je kolem toho tolik vyřizování, že je to až nepříjemné.

Samozřejmě bude vše pod drobnohledem z důvodu pandemie koronaviru. Jak se to dotkne právě servisního týmu?

Všech se nás to dotkne asi stejně. Na to odpovím lépe, až to uvidíme v reálu, jak to bude probíhat.

Jedničkou české mužské reprezentace zcela jistě bude Michal Novák, od kterého všichni očekávají na olympiádě nadstandardní výkony a možná také medaili…

Snad vše vyjde, jak má, a budou z toho velmi pěkný výsledky (úsměv).

Během olympiády pak zamíříte na mistrovství světa juniorů…

Z olympiády se vracím dříve, budu chvíli doma a poté vyrazíme do Norska na mistrovství juniorů a U23, kde bude z našeho oddílu slušné zastoupení. Tam se taky moc těším, jelikož tam bude i můj bývalý svěřenec Kryštof Zatloukal.