HÁZENÁ

O štít města Chebu, pátek, 26. listopadu: Norsko – Česko (16.00, juniorky, SH Cheb), Švýcarsko – Island (16.00, juniorky, SH Kynžvart), Island – Česko (18.00, ženy, SH Cheb), Švýcarsko – Norsko (20.00, ženy, SH Cheb); sobota, 27. listopadu: Česko – Island (10.00, juniorky, SH Cheb), Norsko – Švýcarsko (10.00, juniorky, SH Kynžvart), Norsko – Švýcarsko (12.00, ženy, SH Cheb), Česko – Island (14.00, SH Cheb).

FUTSAL

Krajský přebor mužů, 6. kolo: ASK Rád – HERD Hradiště (PÁ, 18.00, SH Gymnázium Sokolov), Slavia – Fialky Nejdek (PÁ, 19.30, SH Slavia K. Vary).

Krajský přebor U15, 1. kolo: Svatava, Kynšperk, Hvězda Cheb, FC Cheb, Aš, Lokomotiva Karlovy Vary, Lomnice, Viktoria Mariánské Lázně, Olympie Březová, Chodov, Dolní Rychnov, Dolní Žandov (SO, 9.00, SH ZŠ Františkovy Lázně).

FOTBAL

Přípravné kopačky: FK Baník Sokolov – FC Slavia Karlovy Vary (SO, 11.00, UMT Sokolov).

HOKEJ

Tipsport extraliga, 26. kolo: HC Energie Karlovy Vary – BK Mladá Boleslav (PÁ, 17.30).

VOLEJBAL

UNIQA extraliga mužů, 10. kolo: VK ČEZ Karlovarsko – Kladno (SO, 18.00, HMS K. Vary).

II. liga mužů, 10. a 11. kolo: VK Sokolov – VK ČEZ Karlovarsko B (SO, 10.00 a 14.00).

FLORBAL

1. liga mužů, 16. kolo: FB Hurrican Karlovy Vary – FBC Letka Toman Finance Group (NE, 17.00, HMS K. Vary).

Karlovarská a Plzeňská liga mužů, 1. kolo: Florbal Tachov – FB Hurrican Karlovy Vary B U23 (SO, 14.40, Kynžvart), FBŠ SLAVIA Plzeň C – FB Hurrican Karlovy Vary B U23 (SO, 18.10, Kynžvart).

BĚH

Zimní běžecký pohár Kadaň, 4. závod: Rašovická lávka (SO, 10.30, Restaurace Split, přihlášky na místě).

6. ročník Adventní běh Sokolov (NE, 13.00, Retro coffee & bar Sokolov).