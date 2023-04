„Zápas jako na houpačce, to jsme čekali,“ prozradil po utkání kapitán Karlovarska Daniel Pfeffer. Pod jeho taktovkou Karlovarsko dokázalo urvat první set, i v tom druhém pošilhávalo po výhře, ale Lvy prokázali svou bojovnost, když dokázali srovnat na 1:1 na sety.

„Po prvním setu a půl jsem si myslel, že jsme na dobré cestě. Pak Praha udělala jedno dobré střídání, které jim hru oživilo,“ narážel kapitán Varů na příchod Tomáš Kriška na palubovku, který navrátil Lvy zpět do zápasu.

Karlovarsko sice dokázalo ovládnout třetí set, ale ten čtvrtý byl v jednoznačné režii hostů, kteří nakonec uspěli i v dramatickém pátém setu.

První semifinálovou bitvu rozeskl až tiebreak, první bod urvala Praha

„Byl to boj o každý balon a v koncovce tie-breaku byli šťastnější hosté,“ zklamaně podotkl k neúspěšnému vstupu do semifinálové série Pfeffer. „Nám se počtvrté ze všech těch zápasů proti Praze stalo, že vedeme 2:0 nebo 2:1 a vždycky ten zápas, místo abychom ho zavřeli, tak ho necháme dojít do tie-breaku, kde rozhodla větší úspěšnost Prahy na servisu,“ smutně poznamenal po duelu kouč Karlových Varů Jiří Novák.

Karlovarsko však neskládá zbraně. Již v pátek 7. dubna se představí ve druhém semifinálovém duelu na palubovce UNYP Areny, kde bude usilovat od 17.00 hodin proti Lvům o vyrovnání série. „V pátek je nový den a budeme se snažit se připravit, abychom byli tentokrát lepší my,“ přeje si Novák.