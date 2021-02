Závod, který měřil 5 120 metrů, zdolávali závodníci ve čtyřech okruzích. Nejlépe se vypořádal s nástrahami závodu Michal Zbuzek, který již poosmé opanoval absolutní pořadí, když tentokrát se vydalo vstříc zážitkům celkem 114 závodníků.

Právě reprezentant litvínovského Unipetrolu prokázal svou formu, když závod zakončil ve výborném čase, a to 0:22:00. Jen tři vteřiny pak ztratil na Zbuzka v cíli druhý v pořadí, litvínovský Stanislav Dvořák.

Na pomyslném stupni vítězů je doplnil na třetí příčce Martin Šindelář z Hnízdil Teamu Kadaň, který dosáhl na cílový čas 0:22:22.

Nejrychlejší ženou, respektive dívkou, byla Jana Pavlinská v trikotu New Roll Runners, která si na konto připsala vítězný čas 0:26:56. Druhé místo v absolutním pořadí žen pak urvala Soňa Podhorná z VS Kadaň, bronz slavila v cíli Vendula Kelbichová z KL sport Most.

Co se týče výkonů běžců z Karlovarského kraje, tentokrát to vyjma Pavlinské, která ovládla následně i kategorii juniorek, byl sběr běžeckých úspěchů oproti uplynulým závodům skromnější. Pátou příčku obsadil v kategorii veteránů 2 Ivan Vrábel z Běh a bike Ostrov, který si pátou příčku drží i v průběžném pořadí této kategorie.

Čtvrtou příčku obsadil v Běhu kolem kláštera další zástupce Běh a bike Ostrov Miroslav Čekan, který se opět představil v kategorii veteránů 3, v celkovém hodnocení mu pak patří příčka pátá. Do konce devatenáctého ročníku chybějí pouhé dva závody.

V celkovém hodnocení si drží v kategorii mužů A i nadále osmou pozici Petr Hron z New Roll Runners, v ženách A pak stále drží skvělou třetí pozici Viktorie Ševčíková z KOME Kraslice, devátá příčka pak patří taktéž zástupkyni KOME Kraslice Anežce Ševčíkové.

V kategorii veteránek 1 je dva závody před koncem Dita Ševčíková z KOME Kraslice a v kategorii veteránek si drží devátou příčku Jana Šplinarová z SC Start Karlovy Vary, desátou pak Martina Kabilová z Aces Teamu Karlovy Vary.

Šestá pozice pak patří v kategorii juniorů Janu Kotrabovi z karlovarského Triatletu. Jeho kolegyně z Triatletu Eliška Kučerová se drží v kategorii juniorek na příčce čtvrté, když jí vévodí již zmiňovaná Jana Pavlinská.

Zimní běžecký pohár Kadaň – výsledkový servis:

Běh kolem kláštera, 5,12km, muži A: 1. Zbuzek Michal (Unipetrol Litvínov, 0:22:00), 2. Dvořák Stanislav (Litvínov, 0:22:03), 3. Hašek Jan (Kadaň, 0:22:59); veteráni 1: 1. Šindelář Martin(Hnízdil Team Kadaň, 0:22:22), 2. Šupol Michal (Sweep Sport, 0:23:09), 3. Eliáš Lukáš (BK Běkodo Teplice, 0:23:21); veteráni 2: 1. Prokeš Dušan (Chomutov, 0:23:57), 2. Cimerman Ladislav (Litvínov, 0:24:57), 3. Zbuzek Jaroslav (Spona Teplice, 0:26:05); veteráni 3: 1. Bečka Miloslav (Ústí nad Labem, 0:32:38), 2. Sládek Jiří (BK Žatec, 0:33:52), 3. Macek Jiří (VTŽ Chomutov, 0:34:36); veteráni 4: 1. Linhart Karel (BK REKA, 0:29:05); ženy A: 1. Formanová Nikola (Chomutov, 0:28:02), 2. Cimermanová Daniela (Meziboří, 0:28:53), 3. Mutlová Eva (STG Kadaň, 0:29:29); veteránky 1: 1. Kelbichová Vendula (KL sport Most, 0:28:00), 2. Hrabalová Zuzana (Klášterec, 0:28:03 ), 3. Hrdličková Jana (Hladová kola Litvínov, 0:28:12); veteránky 2: 1. Podhorná Soňa (VS Kadaň, 0:27:22), 2. Vítková Zuzana (Most, 0:28:26), 3. Hudáková Helena (BK Žatec, 0:31:47); junioři: 1. Řezníček Matouš (VS Kadaň, 0:22:27), 2. Zelenka Stanislav (Běžecký klub F-C Kadaň, 0:22:55), 3. Borecký Michal (Kajak klub Kadaň, 0:31:55 ); juniorky: 1. Pavlinská Jana (New Roll Runners, 0:26:56), 2. Dobešová Adéla (Klášterec, 0:32:07), 3. Šimůnková Ema (TJ Klášterec, 0:33:04).