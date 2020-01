„Olympiáda dětí a mládeže 2020 se zapíše mezi nejprestižnější sportovní akce v Karlovarském kraji za celou jeho historii. Ocenit musím podporu Českého olympijského výboru, partnerů, pořadatelských měst. A bez koho by se olympiáda skutečně neobešla, jsou organizátoři, dobrovolníci a další obětavci, protože neváhali vzít do ruky lopaty a vyčarovali zasněžené tratě i z toho mála sněhu, který byl,“ uvedla předsedkyně Řídicího výboru ODM Jana Mračková Vildumetzová.

Na západě Čech tak dominoval Liberecký kraj, který dosáhl na úctyhodných 247 bodů, když mladí sportovci z Liberecka skončili v bodování krajů nejvýše poosmé z devíti ročníků. Na druhém místě skončil Královéhradecký kraj, který nasbíral během olympiády 233 bodů, a třetí kraj Jihomoravský dosáhl na 228 bodů.

Pořádající Karlovarský kraj pak obsadil v konkurenci čtrnácti krajů skvělé deváté místo, když urval 154 bodů.

Letošní, IX. ročník olympiády hostil Karlovarský kraj, který předal pomyslnou štafetu Olomouckému kraji, který bude pořádat letní hry v příštím roce.

SVOBODA: ZA MÝCH MLADÝCH LET TO NEBYLO

Patronem akce byl olympijský vítěz v moderním pětiboji David Svoboda, který se momentálně aktivně věnuje rozvoji a podpoře sportu u dětí a mládeže.

„Za mých mladých let žádné podobné akce nebyly. Dnešní děti mají obrovskou výhodu, protože to mají profesionálně zorganizované na takové krásné akci, jako je olympiáda dětí a mládeže. Je to úžasná věc, kdybych to já zažil, byl bych určitě o něco šťastnější dítě,“ říká David Svoboda.

Partnerem akce je tradičně Toyota, která dlouhodobě podporuje sportování dětí a je také partnerem Českého olympijského i paralympijského výboru.