Davidová excelovala nejen na střelnici, ale patřila i k nejrychlejším na trati. Její výsledný čas 42:27,7 byl skvělý, vždyť Švédka Hanna Öbergová zůstala s jednou chybou o 27,9 vteřiny zpátky. Ingrid Landmark Tandrevoldová z Norska, jež skončila třetí, už ztratila na novou šampionku více než minutu!

"Měla jsem fajn lyže, jelo se mi dobře. Až na poslední kolo, to bylo těžké. Myslela jsem, že nedojedu," řekla v televizním rozhovoru nová šampionka, teprve čtvrtá v historii České republiky (co se týče individuálních závodů).

24letá rodačka z Janova nad Nisou vybojovala první světový titul, dosud ve své sbírce měla jen loňský bronz ze smíšené štafety. "Zní to dobře, ale pořád tomu nemůžu uvěřit," poznamenala.

Jde o překvapení? Rozhodně!

Vždyť Davidová dosud mezi elitou vyhrála jediný závod, před dvěma roky opanovala sprint v Anterselvě. V této sezoně ani jednou nevystoupala na pódium. Na druhou stranu, hned několikrát jí k tomu chyběla maličkost. Jednou měla horší lyže, jindy udělala chybu na poslední střelbě. V úterý se ale sešlo všechno.

Zaslíbená Pokljuka

Davidová má tratě v Pokljuce ráda. Tady poprvé uspěla ve Světovém poháru - v prosinci 2018 zde skončila třetí. A právě ve vytrvalostním závodě.

"Měla jsem sakra štěstí, padaly mi tam kalibrové rány," dodala žena, která si na památku schová dres se startovním číslem 39.

Jen několik minut poté došlo na slavnostní ceremoniál. Před hrstkou vojáků, zvědavými soupeřkami, nadšeným realizačním týmem a šéfem svazu Jiřím Hamzou si vzala zlatou medaili, plyšáka a vystoupila s běžkami na nejvyšší stupínek.

Poslední byla Koukalová

Poslední zlatou medaili pro Česko vybojovala na MS v roce 2017 Gabriela Koukalová. Tehdy ovládla sprint v Hochfilzenu.

Při hymně se neubránila slzičkám.

Opět se pak potvrdila soudržnost v českém týmu. Úspěch své kamarádky prožívaly i ostatní české reprezentantky. Třeba Eva Puskarčíková, která s jednou chybou skončila na konci čtvrté desítky (37. místo). "Věděla jsem o tom a měla jsem radost. Byla jsem plná optimismu," prozradila Puskarčíková, jež se letos vůbec nepotkala s běžeckou formou. "Není to vůbec ono," uznala.

Body minuly rychlou Lucii Charvátovou, jež po slibném úvodu nesestřelila pět terčů (47.), i Jessicu Jislovou (68.).

Ale hrdinkou byla jen a jen Davidová. V krásném slunečném dni letěla do vzduchu a div, že ji ostatní neumačkali radostí.

Mistrovství světa v Pokljuce bude pokračovat hned zítra, kdy do vytrvalostního závodu vyrazí muži (14.30). Ve čtvrtek je na programu závod smíšených dvojic (15.15). Bude na startu i Davidová?

Mistrovství světa v biatlonu v Pokljuce (Slovinsko):

Ženy (vytrvalostní závod na 15 km): 1. Davidová (ČR) 42:27,7 (0 trest. minut), 2. H. Öbergová (Švéd.) -27,9 (1), 3. Tadrevoldová (Nor.) -1:04,0 (1), 4. Hauserová (Rak.) -1:52,2 (2), 5. Mironovová (Rus.) -2:05,8 (2), 6. S. Gasparinová (Švýc.) -2:09,6 (2), 7. Preussová (Něm.) -2,14,4 (2), 8. Cadurischová (Švýc.) -2:15,2 (1), 9. Wiererová (It.) -2:20,2 (2), 10. Schwaigerová (Rak.) -2,20,8 (1), …37. Puskarčíková -4:24,8 (1), 48. Charvátová -5:08,9 (5), 64. Jislová (všechny ČR) -5:41,7 (3).

Průběžné pořadí SP (po 18 z 26 závodů): 1. Eckoffová (Nor.) 755, 2. H. Öbergová 729, 3. Röiselandová (Nor.) 716, 4. Hauserová 619, 5. Wiererová 605, 6. Preussová 600, …10. Davidová 473, 58. Puskarčíková 44, 61. Charvátová 37, 72. Jislová 21.