„Jsem velmi spokojená, co se týče hry. Ukázali jsme, že můžeme porážet kohokoliv, když pracujeme všichni, včetně lavičky, jako jeden tým,“ podělila se o své pocity.

V prvním zápase se Slavií Praha házenkářky Kynžvartu prohrály o dvě branky. „Včera to bylo trošku kostrbatější, protože to byla opravdu naše první společná hra, teprve jsme se 'zabíhaly'. Ale i tak to nebylo až tak špatné, prohrát se Slavií o dvě branky je super,“ má jasno Zuzánková.

Jaké byly pro letní posilu první zápasy v dresu Házené Kynžvart? „Musím se opakovat, ale bylo to super. Emocí je tam strašně hodně. Myslím, že všechny tři jsme zachytaly nad očekávání, obrana dobře pomáhala, bylo to pěkné i na podívání,“ pochvalovala si.

Po vydatné třítýdenní přípravě se teď házenkářky přesouvají na soustředění do Dunajské Stredy. „Čeká nás pět šest zápasů proti týmům ze Slovenska, Maďarska, Rakouska. Bude to pro nás takové pestrobarevné a hlavně nám to pomůže v naší souhře,“ je přesvědčena česká legionářka.

Anežka Zuzánková zamířila do Kynžvartu ze švýcarského Zugu. Jak se srovnává s přechodem do malého klubu v malém městečku ve Slavkovském lese? „Je to malé (usmívá se), ale je to zase příjemná změna. Všichni se tady znají, je tu všechno blízko. Když někdo něco potřebuje, tak se stačí obrátit na klub,“ říká na závěr nová gólmanka Kynžvartu.