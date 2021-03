Jak se správně saunovat? Bez plavek i mluvení

O tom, že je saunování zdraví prospěšné, není pochyb a přichází mu proto na chuť i čím dál více Čechů. I v sauně ovšem platí pravidla, která bychom měli dodržovat, abychom si my i ostatní užili tento ozdravný rituál co nejvíce. Na to, jak se správně saunovat jsme se zeptali odborníků z Resortu Valachy Velké Karlovice. Přinášíme desatero správného saunování.

1. Do sauny nechoďte s plným žaludkem, ale také ne hladoví, ani hned po velké tělesné námaze,“ zdůrazňuje jedno ze základních pravidel Martin Pařízek, ředitel relaxačních center Wellness Horal a L-Spa v Resortu Valachy Velké Karlovice. Ta nabízejí různé druhy saun, saunové rituály, exotické masáže a relaxační procedury. Saunový svět Wellness Horal pořádá i saunování dětí a romantické saunové noci za svitu svíček. 2. Před vstupem do sauny se umyjte mýdlem a tělo osušte, abyste dovnitř nevnesli nadbytečnou vlhkost. Bylinková terapie vás zbaví škodlivých látek v těle Přečíst článek › 3. Moderní wellness centra vyžadují, aby se návštěvníci saunovali bez plavek. Saunování v plavkách není hygienické, můžete si jím přivodit zapaření či vyrážku. Kůže by měla v sauně volně dýchat, proto je ideální zakrýt jen intimní partie ručníkem a nerušeně relaxovat. 4. Než usednete či ulehnete na lavici, podložte si celé tělo prostěradlem. Je to hygienické a ohleduplné vůči těm, kteří do sauny přijdou po vás, v neposlední řadě i vůči provozovateli sauny. Dřevěné lavice se díky tomu neopotřebují tak rychle. 5. Uvnitř sauny se pohodlně usaďte, nejlépe ulehněte. Snažte se mít nohy ve stejné výšce jako tělo a hlavu, aby bylo celé tělo vystaveno přibližně stejné teplotě. 6. Vyčkejte, než se pořádně zapotíte. Tato doba je individuální, 10 až 20 minut. Nesnažte se držet krok se zkušenými saunaři. Někomu z počátku stačí pět minut, jiný bez problémů vydrží 15, je to individuální, naslouchejte svému tělu. Necítíte-li se jakkoliv dobře, saunu opusťte a dopřejte organismu ochlazení. 7. Dýchejte nosem. Pokud vás nosní vstup pálí, zakryjte si ho dlaní nebo se opláchněte. 8. „V sauně nemluvte, maximálně šeptejte. Sauna je klidovou zónou určenou pro relaxaci, kam hlasitý hovor rozhodně nepatří,“ zdůrazňuje Martin Pařízek. Hlasité mluvení patří v tuzemsku k nejčastějším nešvarům. Dýňové brownies, které vás odrovná dokonalou chutí Přečíst článek › 9. Ke konci prohřívání na chvíli usedněte, můžete si také promasírovat kůži dlaní, žínkou či kartáčem. Zlepší se tím termoregulace, lépe se vyplaví nečistoty a otevřou se kožní póry. 10. Výborným doplňkem saunování jsou saunové rituály, které vás pobaví a navodí intenzivnější pocení. V Resortu Valachy je pořádají několikrát denně, jsou doplňovány i o tělové peelingy, které vhodným způsobem pečují o pokožku.

