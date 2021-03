S jakými problémy se na vás lidé nejčastěji obracejí?

Jsou unavení, chybí jim síla a energie, jsou životem demotivovaní. Mají problém věnovat čas sobě. Upozaďují se, neřeší, co jedí a v každodenním shonu ani nevnímají, jak jdou kila postupně nahoru, až je z toho obezita. A přitom stačí málo, myslet na to, udělat si čas a uhlídat to. Motivuje je, když pak na sobě vidí první změny. Ale ne všichni jsou bohužel ochotní si na sebe udělat čas. Přitom když jíme zdravě a nezatěžujeme zbytečně své orgány, tak podporujeme vyvážený organizmus a stabilitu. Když nás tento přístup ke stravě provází dlouhodobě, pak budeme nejen zdravější a mladistvého vzhledu ve vyšším věku, ale také emočně vyrovnanější.

Kdy si člověk uvědomí, že se sebou musí začít něco dělat?

U každého je to jiné. Někdo váží 130 kilo a říká, že vůbec neví, jak to mohl nechat dojít takhle daleko. Je to tím, že tomu člověk zpočátku vůbec nevěnuje pozornost a do určité fáze už to nevidí. Až zdravotní problémy jako je zvýšený cholesterol, vysoký krevní tlak či prediabetes ho zalarmují. I v téhle fázi se to dá ale vyřešit a to mě na té práci baví. A každé zlepšení je pak o to cennější.

Jak jste se dostala ke zdravé výživě vy sama?

Šla jsem na to trochu oklikou, ale už od dětství jsem raději nejedla než sníst něco, co mě jen zatěžovalo a nedělalo mi dobře. Výživovým poradenstvím jsem se začala aktivně zabývat až v dospělosti, když už jsem měla děti. Absolvovala jsem různé kurzy, školení, certifikace, zabývala se výživou sportovců i diabetiků. Práce s lidmi a to, že jim mohu pomoci, mě naplňuje a uspokojuje.

Stává se, že se na vás obracejí lidé až poté, co vyzkoušeli všechny možné diety?

Ano, to bývá často. Přijdou až když pochopí, že dieta je něco, co je dočasné a dlouhodobě jim to nepomůže. Že s dietami shodili pár kil, které zase nabrali rychle zpátky. Snažím se naučit lidi jíst tak, aby své tělo poslouchali, věnovali pozornost tomu, co jedí, potravinám, které jsou zdravé. Jakmile změní stravovací návyky, cítí se rychle jinak, lépe, začnou mít víc energie a motivuje je to k tomu pokračovat. Až když tělo cítí, že dostává to, co potřebuje, začne pracovat tak, jak má.

Kolik kilogramů v průměru zhubli lidé, kteří měli problém s nadváhou poté, co změnili svůj životní styl?

Za rok to bývá kolem 15 – 20 kilogramů, nestalo se mi, aby nebyly.

Jakou roli ve změně životního stylu hraje pohyb?

Pohybová složka nemůže chybět. Z 80 procent je to o tom, co jíme a z 20 procent je to o pohybu. Nejpřirozenější je chůze. Při procházce si navíc i pěkně vyčistíte hlavu. Pohyb v přírodě, na čerstvém vzduchu, je nezbytný v každém věku. Vnímejme své tělo a dopřejme mu se hýbat, protože je to přirozená součást kvalitního života. Mám i klienty, kteří mají nějaký problém s pohybovým aparátem, po té co zhubnou nějaká kila se i díky procházkám mohou hýbat mnohem lépe.

Jak to máte s pohybem vy?

Miluji turistiku, hlavně v horách. V přírodě, kde mám kolem sebe zeleň, ráda chodím i běhám, to je to nejlepší odreagování pro mě. Mám ale ráda i lyžování, s dětmi si užívám výlety, kolo, brusle i koloběžky.

Jak bychom měli žít, abychom byli zdraví a měli dost energie?

Důležité je myslet na sebe, poslouchat, co vám tělo říká. Na jídlo si vždy udělejte čas, vychutnávejte si ho a nedělejte přitom nic jiného. Nezapomínejte ani na pravidelnost v jídle. U někoho to je třikrát denně, u někoho pětkrát, podle toho, jak vám to vyhovuje. Sledujte cukr v potravinách. Je všude, proto je tak důležité číst etikety a nenechat se balamutit reklamou. Nechte si poradit. Držte se přirozených potravin (tzv. čisté základní potraviny), nic nekomplikujte v kuchyni ani na talíři. Snažte se také snížit množství soli a dochucujte raději bylinkami. A samozřejmostí musí být i dodržování pitného režimu. Vynechte slazené nápoje a zvykněte si na chuť vody, která je pro vás nejzdravější. Vylepšete si ji třeba citronem nebo mátou. A když si po tom všem uděláte ještě čas na vydatnou procházku na čerstvém vzduchu, pochopíte o čem mluvím.

