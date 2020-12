„Jsme rádi, že budeme moci otevřít, ale stejně je to v hodně omezeném režimu. Musíme pohlídat, aby si ke stolu sedli maximálně čtyři lidi a kapacitu míst musíme omezit na polovinu,“ vyjádřil se ke změnám vedoucí chebského masného krámu Krkovička Petr Utíkal. „Za každé rozvolnění jsme rádi, trochu jsme s ním počítali, takže nebude problém náš areál upravit tak, abychom všechna nová nařízení dodrželi. Přesto všechno bude možná docházet k paradoxním situacím. Až budeme mít plnou kapacitu, tak budeme muset zákazníky odmítat, popřípadě si budou moci zakoupit jídlo s sebou. Ale někteří se budou chtít najíst na místě a ti možná odejdou a tak zase o zákazníka přijdeme,“ konstatoval Petr Utíkal.

Natěšené jsou i kadeřnice.

„Mám radost, že budu moci opět bez omezení stříhat. A hlavně, že nebudu muset mít na obličeji dvě ochranné vrstvy. Protože to je na chcípnutí. On je problém stříhat s jednou rouškou, natož se dvěma. Je mi líto mých kolegyň, které nosí brýle, protože ty budou mírně řečeno stejně v háji. Kdybych měla nosit ještě štít, tak to bych nedala. Není přes něj pořádně vidět a pohled je zkreslený,,“ uvedla kadeřnice Ilona Lazúrová z Lubů.