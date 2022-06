„Je to tragédie. Nyní platíme více jak dvojnásobek toho, co před půl rokem. Dotáhneme to do konce letošního roku a končíme,“ řekl Deníku František Kahoun, majitel stejnojmenné rodinné pekárny z Hluboké nad Vltavou. Jde přitom o oblíbený podnik, kde se o pečení poctivého pečiva stará už třetí generace tohoto pekařského rodu.

Podobně přitom hovoří i další. „Plyn se nám zvedl 300 a elektřina o 400 procent. Ztráty firmy jsou tři až pět milionů korun za půl roku. Zdražují i všechny ostatní vstupy, které pekaři potřebují. Jde zejména o mouku, které je navíc nedostatek," říká jednatel chebské Pekárna Tritia Stanislav Doskočil.

Dojídají zbytky

Svaz pekařů na jaře odhadl, že průměrná cena chleba by se letos mohla dostat až na hranici kolem 60 korun. To už se projevuje. Například konzumní kmínový chléb zdražil podle statistiků meziročně o třetinu, kilogram v květnu stál skoro 35 korun. Obzvlášť menší řemeslné pekárny, které dbají na kvalitní suroviny, proto začínají mít problémy s odbytem speciálních druhů.

„Některé výrobky se v současnosti stávají neprodejné a pokles prodeje takového výrobku je až o polovinu menší,“ připouští Jan Mašek z pekařství ve Smržovce na Jablonecku. Kilogram poctivého kváskového chleba se u něj stále prodává za 55 korun a věří, že nakonec letošní rok díky věrným zákazníkům ustojí.

„Poslední dobou je ale znát, že lidé šetří a kupují pečiva méně, dojídají starší chléb a nevyhazují už tolik zbytky,“ říká Vladimíra Skopalová z olomouckého pekařství Tiefenbachová-Skopalová.

Některé pekaře navíc štve fakt, že k jejich cenám si obchodníci přirážejí svoji další marži, ale hněv zákazníků se přitom otáčí směrem k prvovýrobcům. „Najednou nám lidé nadávají do hajzlů, jak může stát chleba přes šedesát korun, že si jen nahrabáváme. Trpělivě jim vysvětluju, že my ho prodáváme maloobchodníkům za úplně jinou cenu. Jestli je v cenách tak obrovský rozdíl, něco je špatně,“ podotýká Milena Šotová z pekařství v Ostravě-Radvanicích.

Milion bochníků denně

V České republice je přibližně 700 pekáren, které každý den vyrobí skoro milion bochníků chleba. Průměrný Čech přitom zkonzumuje ročně asi 40 kilogramů chleba. Obor jako celek ale trápí nedostatek vyučených odborníků. Výkonný ředitel Svazu pekařů a cukrářů Bohumil Hlavatý nedávno pro Deník odhadl, že k doplnění stavu by bylo potřeba sehnat asi dva tisíce nových pekařů. Ročně přitom učňovský obor absolvuje v celé České republice jen asi stovka lidí. Bez výrazné pomoci - hlavně Ukrajinek - by tak české pekárenství nemohlo fungovat.