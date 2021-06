Opravdu žádný důvod k radosti nemají zatím provozovatelé ubytovacích zařízeních v Krušných horách na Karlovarsku. Ačkoliv mohou mít už několik týdnů otevřeno, na sezónu mají jen pár rezervací. A Němci, na které je řada penzionů orientovaných, se nehlásí téměř vůbec.

"Je to špatné. Lidé se nehrnou. Asi bych to shrnula, že zatím sledujeme opatrný pozvolný nárůst," říká Romana Argmannová, majitelka penzionu Daniela na Božím Daru. Podle ní za tuto situací může hned několik faktorů - především nejistota lidí, kteří stále nemají jasno, jak bude a jaká pravidla budou platit. "Pak za to určitě může trend, že lidé si raději pronajmou chatu či chalupu a nebo jen tak vyrazí pod stan do kempu, kde jsou sami v přírodě a nemusejí řešit různá opatření. Svou roli ale hraje zřejmě i to, že v kurzu jsou teplejší lokality s velkými vodními plochami, které berou lidé jako alternativu za zahraniční dovolenou. Tím je třeba Lipno, které už vloni bylo jako první obsazeno," uvažuje podnikatelka.

Jejich penzion má nyní otevřeno jen během víkendu, což je podle Argmannové logické. "Co by tu tak lidé asi dělali… Jsme totiž zaměřeni na české rodiny s dětmi. Co se týče léta, tak zarezervováno máme tak z padesáti procent, část z nich je ale přesunuta z loňska. A Němci? Těch jsme mívali kolem třiceti procent z celkového počtu klientů. Teď nemáme ani jednoho," pokračuje majitelka božídarského penzionu. Jak dodává, hlavně Němci totiž neradi povinné doložení negativního testu. "Když slyší, že testy vyžadujeme, tak nemají zájem. My na nich samozřejmě trváme, protože nechceme ani ohrozit náš personál. Pevně ale doufáme, že se tato situace zvrátí a že se lidé zase začnou hrnout," poznamenává Argmannová s tím, že naštěstí na září a říjen mají plno, protože jsou zamluveni pro školy v přírodě, které dotuje Karlovarský kraj.

Penzion Daniela jako mnoho dalších raději navíc nezdražoval, a to ani pobyty, ani jídlo. "Myslím si, že to nebylo nutné, bývalo i hůř. A rozhodně není dobré dělat podobné experimenty v takovéto době," dodává božídarská podnikatelka.

Podobně jsou na tom v dalším božídarském penzionu, Apartmánech Gottesgab. "Důvod k radosti nemáme, ale věřím, že se to zlomí. Rezervací máme opravdu málo," konstatuje majitel apartmánů Jiří Nedoma, který má stejný názor jako Argmannová. "Je vidět na lidech, že si odvykli někde pobývat. Stačí jim vyrazit do přírody, na pronajatou chatu, do kempu," říká podnikatel, který také míní, že zájem Němců je ještě menší než Čechů. Také on se setkal s tím, že mají velké problémy s doložením testů. "Navíc šetří. Investovali do nákupů kol a elektrokol, aby byli nezávislí a mohli být v přírodě," dodává Nedoma s tím, že ani oni nezdražovali. Pobyty spíše naopak zlevnili.