„Poslední lockdown byl velmi dlouhý. Pro hospodské tedy možnost otevřít aspoň zahrádky představuje vzpruhu a částečný návrat do normálu. Většina z nich už si nemůže dovolit vyčkávat, musí to zkusit. I proto se teď během prvního týdne otevřelo mnohem více zahrádek než loni po 11. květnu po první vlně uzavření. A pomáhá tomu i zájem lidí, kteří se chtějí po tak dlouhé době zase setkávat s přáteli u piva, i navzdory ne úplně dobrému počasí či nutnosti testování,“ říká obchodní ředitel Plzeňského Prazdroje Tomáš Mráz.

V první týdnu otevření zahrádek fungovalo přes 8 tisíc hospod a restaurací, kam Prazdroj dodává pivo. V porovnání se stejným obdobím předcovidového roku 2019 to je zhruba o čtvrtinu méně.

„Pořád je tu totiž část provozovatelů a majitelů hospod a restaurací, kteří ještě neotevřeli. Buď proto, že nemají zahrádku, nebo se jim jen částečné otevření nevyplatí. Celý gastrosektor se tak znovu může postavit na nohy až po úplném rozvolnění a otevření interiérů. Jenom zahrádky zkrátka nestačí,“ konstatuje Tomáš Mráz.

Chuť pokračovat

To dokazuje i objem sudového a tankového piva, který si hospodští na první týden po otevření od Prazdroje objednali. Ve srovnání se stejným období před covidem jde o propad o 36 procent.

Z těch, co nemají zahrádky nebo zatím neotevřeli, se k restartu po další vlně rozvolnění chystá naprostá většina. „Provozoven, které ukončily nebo se chystají ukončit činnost kvůli covidu, jsou nižší stovky. To představuje zhruba jednotky procent ze všech, kam dodáváme pivo. Chuť hospodských pokračovat je vysoká. Všichni sází na letní sezónu, která by jim pomohla aspoň trochu umazat ztráty z posledního roku. Důležité ale je, aby už zůstaly otevřené natrvalo, jinak by těch, kteří skončí, bylo mnohem víc,“ doplňuje Tomáš Mráz.