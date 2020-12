S opětovným uzavřením restaurací a hotelů většina podnikatelů v regionu nesouhlasí. Vláda rozhodla o tom, že od pátku tohoto týdne se kvůli přibývajícím nakaženým opět zavřou restaurace a hotely. Podnikatelům chybí lepší vize i lepší kompenzace ztrát od státu.

Dnes a zítra je poslední den, kdy se můžete v restauraci najíst normálně u stolu. Od pátku si koupíte už jen jídlo s sebou. | Foto: Deník / Jan Buriánek

„Podle mě je tohle nařízení naprosto nesmyslné. Myslím, že jak to fungovalo doteď, bylo vyhovující. Nebylo to ideální, ale dalo se s tím nějak pracovat,“ sdělil vedoucí chebské jídelny Masný krám Krkovička Petr Utíkal. „Nikdo nedal k dispozici data o tom, že se lidé, kteří se nakazili covidem, se nakazili v restauraci. Taková data tu prostě chybí. Nemáme problém vydávat z okénka, už jsme to dělali i před tím. Ale opět nám to část lidí odradí. Nehledě na to, že dodáváme maso do dalších gastronomických podniků, takže zase o některé klienty takto přijdeme,“ uvedl Petr Utíkal.