Azylový dům v Aši se stará o maminky s dětmi, které se ocitly ve složité životní situaci. Letos pro ně chce z programu ČSOB pomáhá regionům získat prostředky na nové vybavení kuchyně. Právě probíhá finálové hlasování jeho jarní části, která podporuje veřejně prospěšné projekty ve všech českých krajích.

Podpořte novou kuchyň pro azylový dům | Foto: archiv ČSOB

ČSOB za 8 let trvání programu podpořila už 820 projektů po celé republice v celkové výši více než 42 milionů Kč. Do regionů letos věnuje 2 250 000 Kč a kromě odborné poroty zapojuje do rozhodování veřejnost.