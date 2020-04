Radní Sokolova totiž rozhodli o snížení, případně prominutí nájemného za užívání městských nebytových prostor určených k podnikání. Rozhodnutí města platí od vyhlášení mimořádných opatření až do jejich odvolání.

„Rada města udělila v souladu s příslušnými zákony jednateli společnosti Sokolovská bytová pokyn, aby za období od 1. do 31. března tohoto roku prominul, popřípadě snížil nájemné u podnájemních vztahů o užívání prostor sloužících podnikání,“ potvrdil mluvčí radnice Vladimír Meluzín. U prodejen, které mohou být otevřené, bude v březnu sleva na nájemném 25 procent. O celou polovinu nižší nájem budou mít za stejné období prodejny či provozovny, které musely zavřít. Počínaje dubnem tohoto roku do konce trvání mimořádného opatření město podnikatelům, kteří mohou mít v jeho prostorách otevřeno, sleví na nájmu 50 procent. Ti, co otevřít nemohli, nezaplatí na nájmu od dubna nic. Výjimkou jsou činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona.

„Jakékoliv kroky od města, které nám pomohou, určitě vítám. Zapojit by se ale měla hlavně vláda,“ říká majitel papírnictví na náměstí Jiří Cigánik.