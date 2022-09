Tým Sokolovské uhelné rozšířil Martin Čermák

Tým manažerů rozšířila Sokolovská uhelná. Do skupiny nastoupil Martin Čermák, a to na novou pozici technického ředitele, do které přichází z nadnárodní poradenské společnosti Deloitte.

Martin Čermák. | Foto: Sokolovská uhelná