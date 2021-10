Potěšte svou ekologickou duši i když myjete nádobí nebo sedíte na záchodě! Nemusíte hned přemýšlet nad tím, že se odpad vaší eko domácnosti scvrkne do jedné zavařovací sklenice ročně, jako se to podařilo rodině Bey Johnson, která se tím proslavila.

Může to být inspirace, ale… Když vynášíte obden plný koš, je to spíš eko sci-fi. Ovšem i drobnými kroky můžete ušetřit pár plných popelnic nebo desítky litrů vody. Projdeme to spolu od nábytku přes nádobí až po WC štětku.

S houbičkou na kompost

Tak třeba taková zdánlivá drobnost jako houbička na mytí nádobí. Kolik jen jich pošlete do odpadkového koše ročně? Jestli je měníte každých pět dní, jak je doporučováno (ach, ty bakterie a špína), za rok jich tam skončí úctyhodných 73. Jeden opravdu přecpaný odpadkový koš… My máme sice myčku, ale stejně tak tři čtyři do měsíce odrovnáme.

Řešení představují houbičky kompostovatelné, třeba ty od Tropikalia – nejsou nejlevnější, ale nahradí i drátěnku, a hlavně vydrží až pět měsíců intenzivní dřiny. Houbičky jsou ručně ušité z bavlny a juty a rozhodně nejsou tvrdé na ruce, jak se na první pohled může zdát. Výplň tvoří přírodní celulóza, která houbičkám zaručuje jejich měkkost, ohebnost a rychlé schnutí.

A co s nimi, až doslouží? Jsou zrozeny pro rozstříhání na malé kousky a vyhození do kompostu či bioodpadu, kde jim bude dobře. A ještě s nimi třeba potom pohnojíte svoje jahody.

Jak ušetřit bazén vody

A když jsme u toho nádobí – problém může představovat i nadměrné plýtvání vodou, kterou necháváte běžet, zatímco drhnete připečený hrnec. V tomhle má myčka jedno velké, nezanedbatelné plus. Navíc už existují ekologické tablety, o krok dál jsou pak ti, kteří si je umíchají sami doma z jedlé sody.

Ovšem moderně smýšlí i mainstreamový Jar. Pátrejte po kolekci Platinum Plus All in 1 QuickWash, která obsahuje enzymy, jež zvyšují mycí schopnost, takže jsou účinné i při nižší teplotě a kratších mycích cyklech. Snižují tak zároveň spotřebu vody a energie.

Jestli ušetří litr vody denně – a přiznejme si, že u nás teď v době covidové myčka jede dvakrát i třikrát za den, znamená to, že za rok jen my doma ušetříme jeden bazén vody (takový ten modrý s nafukovacím prstencem, 2 a půl metru v průměru). Nejsou tyhle malé kroky vlastně poměrně velkým krokem kupředu?

Valcha to není, ale…

Od myčky přebíháme k pračce. Tentokrát jsme místo prášku použili vajíčko Ecoegg. Obsahuje nejrůznější minerální pelety, které vytvoří hustou pěnu zbavující prádlo nečistot. A jaké to pelety jsou? Nepředstavujte si ty, kterými topíte.

Turmalínové keramické pelety uvolňují nečistoty z vláken textilií. Bílé minerální pelety ionizují molekuly kyslíku ve vodě a mění tak její pH, pronikají až do hloubky vlákna textilie a důkladně odstraňují bílkoviny a tuky (což jsou hlavní složky nečistot). Připočtěte k tomu i mechanický pohyb pracího vajíčka v bubnu, který je jako kdysi hbité prsty na valše.

Vajíčko na 210 (ano, slyšíte dobře) pracích cyklů stojí 480 Kč (prodává například Biooo.cz). Pro vaši představu: 1 moderní, jednorázová prací tableta stojí zhruba 6 korun, zatímco 1 praní s vajíčkem vyjde na 2,20 Kč, takže nešetříte jen přírodu.

Pokud chcete „jen“ změnit prací prostředek za nějaký ekologičtější, tleskáme – a dodáváme, že výběr máte široký, aby byly uspokojeny všechny vaše preference, voňavé i co se týče struktury. P

rací gely s biologicky rozložitelnými tenzidy na bázi přírodních surovin, marseillské mýdlo v kostce plné olivového oleje, změkčovače vody, gely z mýdlových ořechů, hypoalergenní aviváže otestované tak, aby vyhověly normám ekologické šetrnosti. A samozřejmě nikde žádné fosfáty, optické rozjasňovače, barviva…

Zcela přírodní alternativu pak představují mýdlové ořechy, rozumějte plody z mýdlového ořechu, který roste převážně v Indii. Ty se dokonce prodávají v biokvalitě (třeba Tierra Verde). Jsou bohaté na pěnící saponin, který se při kontaktu s odpadními vodami začne rozkládat na přirozeně se vyskytující látky, které zbytečně nezatěžují přírodu.

Nasypete je do textilního sáčku a přihodíte do pračky. Při praní na nízkou teplotu je můžete používat opakovaně a pak je klidně zkompostovat. Navíc se nepoužívají jen na praní – hodí se jako univerzální čisticí prostředek. To vědí nejen indické ženy.

Eko friendly toaleta

Používání ekologické drogerie má svoje výhody – neničí životní prostředí (pátrejte po 100% biologicky odbouratelných přípravcích), značky často eliminují zbytečný odpad už v továrně, což v jejich objemech činnosti představuje nezanedbatelné množství, obaly jsou z recyklovaných plastů…

Navíc má přímý účinek na zdraví lidí, protože neobsahuje dráždivé substance. Přírodní látky jsou bezpečnější, a tak po nich můžete sáhnout v kuchyni i v koupelně (a třeba i zapojit děti). A samozřejmě na záchodě.

I takové WC gely mohou být zelenější – díky obsahu éterických olejů a kyseliny citronové odstraňují organické nečistoty a toaletu dezinfikují (a provoní). Nechte je působit klidně celou noc.

A toaletní papír má také svou ekologickou variantu! Třeba když je vyrobený ze 100% recyklovaného papíru (třeba od značky Tento), ocení ho i životní prostředí. Kupovat taky můžete takové, které k vám nejedou z Číny, jsou bez parfemace, a jsou tak pevné, že z nich nemusíte odtáčet metry.

A napadlo vás někdy využít sáček, ve kterém jste maxi balení toaletního papíru koupili, třeba jako sáček do odpadkového koše? I ty ostatně mají eko friendly variantu – z rostlinných škrobů (třeba z kukuřice) – a za pár týdnů na smetišti se rozloží.

U záchodu, konkrétně štětky na čištění toalety ještě chvilku zůstaneme. Značka Casa Organica má například štětku z vláken agáve a lontaru a pozadu nezůstává ani dřevěné tělo kartáče – certifikát FSC zaručuje, že dřevo pochází z lesa, který je obhospodařován ekologicky šetrně, sociálně prospěšně a ekonomicky životaschopně. Co chtít víc, když ještě dobře vydrhne, co má?!

Pojďme si říct ještě o rolích kuchyňských utěrek. Můžete je vynechat. My doma máme opravdu hodně látkových utěrek, které pak pereme jednou za čas společně při vyšší teplotě. Používáme je na všechno, na setření linky, vyleštění zrcadel, dosušení umyvadla po úklidu…

Ale zahlédla jsem už také utěrky vyrobené s přídavkem papírových tašek a odřezků, které vznikají při jejich výrobě. Variantou jsou i ty, které jsou vyrobené z bambusu a nebělené chlorem.

Zelená domácnost – a lokální k tomu

V poslední době rozvířila vlny eko drogerie slovenská značka Pán Bach – my jí fandíme i proto, že je ze Slovenska, zkrátka lokálnější. A při pátrání po českých eko drogistických značkách jsme odhalili, že brněnský výrobce ekodrogerie a ekokosmetiky Tierra Verde má dokonce více značek – Tierra Verde, Yellow & Blue a Catz & Dogz, a tak se vám výběr značně rozšiřuje.

Musíme zmínit i iniciativy už dobře známé od potravinářů, kteří se snaží prodat produkty před končícím datem minimální trvanlivosti. I ekologické produkty můžete zachránit – blížící se doba expirace nebo drobně poškozený obal jim neubírají na kvalitě.

Co je všechny spojuje? Kromě šetrnosti k přírodě a minimalizace dopadů na životní prostředí, které už dnes bereme jako samozřejmost, je to zero waste strategie při výrobních procesech, 100% bio původ u přírodních výtažků, výroba s respektem k přírodě…

Tierra Verde jsou jedinou českou firmou, která se pyšní certifikací pro ekologické produkty Eco Garantie. Veškerá ekodrogerie je vyráběna v Česku, konkrétně v Brně, kde společnost zaměstnává zdravotně znevýhodněné lidi a obalové materiály od surovin používá na výrobu dalších užitečných produktů.

Máme doma žížalu!

Slovo kompost tu už padlo. Takže máte už vermikompostér ve svém bytě? Pěstovat si vlastní kompost na stále oblíbenější pokojovky, vyměňovat si žížaly a místo napěněného flat white fotit žížalí čaj je stále populárnější. I malé komposty pohltí nejrůznější zbytky ovoce, bramborových slupek, vaječné skořápky či čajové sáčky.

Mimochodem, protože ne všichni u kompostování vydrží, není potřeba kupovat drahou (a stylovou) nádobu z první ruky, ale můžete si ji pořídit pěkně ekologicky z ruky druhé – a za zlomek ceny. Navíc ušetříte i za nákup hnojiv a třeba i za menší popelnici. Bioodpad totiž tvoří až šedesát procent domovního odpadu.

Když myslíte na detaily

Víme, že když pořádáte večírek (kéž by ta doba zase přišla), už nepoužíváte jednorázová brčka, ale využíváte skleněná nebo ze slámy. Že nemáte jednorázové talířky, ale raději umyjete ty klasické. Ale počkat – existuje i eko nádobí? Ano, z bioplastu. Vyrábí se z kukuřice nebo třeba z cukrové třtiny, a je tak 100% biologicky odbouratelné.

Uznáváme, že někdy vypadá spíš jako nádobíčko pro děti – a u nich ho používejte určitě, protože se nerozbije tak snadno jako porcelán.

Do vaší ekologické stopy raději nezahrnujte další a další nádobí, jen proto, že vás zlákaly roztomilé mističky s motýlky ve výprodeji a vy jste je tam nemohli za tu cenu nechat, zapomeňte na reklamní hrnečky a pánve za bodíky v supermarketu. Držte se toho, co máte doma, a až to doslouží, kupujte teprve nové, kvalitní věci. Porcelán vás může přežít, stejně jako kvalitní pekáč.

Když už jsme nakousli dětské nádobí, do detailů smýšlí značka eKoala, která vyrábí produkty z obnovitelných zdrojů, bez toxických sloučenin, nepoužívá na obalech lepidla nebo kovové svorky, a navíc ani inkousty (na nápisy) neobsahují žádné těžké kovy. To už je zkrátka vyšší level!

A co ještě počítáme do domácnosti? Třeba sáčky ze síťoviny, které si budete nosit na nákup ovoce a zeleniny. Tašku na chleba s utahovací šňůrkou, abyste nemuseli pokaždé chleba dávat do igelitového sáčku. Kompostovatelné sáčky na bioodpad. Ubrousky na svačinu z nebělené biobavlny. Pratelný filtr na kávu z biobavlněného mušelínu.

Kartáče z kokosových vláken a dřeva na mytí nádobí i lahví – kokosová vlákna na sebe navážou nečistoty, jsou 100% přírodní a rozložitelné, navíc také přirozeně antibakteriální, odolávají bakteriím i zápachu. Všechno tohle prodává třeba Casa Organica (spadá pod zmíněné Tierra Verde).

Vybavte si byt zeleně

Jenže domov není jen úklid. Je to i nábytek, nátěry, podlahy… I tam může být vaše ekologická stopa co nejmenší. Jasně, jako první vás napadne používat kvalitní masivní dřevo, které vydrží po generace. My dodáváme, že by mělo být navíc české, protože dobrý úmysl může zničit dovoz přes půl světa. Taky to znamená používat lokální druhy stromů, jako je borovice, buk, bříza, třešeň, takže žádná bambusová skříňka a teakový zahradní nábytek.

Ale i u nábytku existují další eko alternativy – třeba papírový kartonový nábytek, vyrobený z recyklovaného papíru bez chemických přísad. Ekologicky smýšlejí i výrobci doplňků, každopádně tady spíš platí, že méně je více, a tak zkuste recyklovat, nakupovat z druhé ruky a celkově nenakupovat zbytečnosti.

Navíc seženete spoustu hezkých doplňků z nevyužitých věcí – svíčka ve starém hrnečku, poličky ze stolku… Mrkněte na www.recyveci.com. Existují i workshopy, kde vás naučí podobné předměty vyrábět.

Co se týče podlahových krytin, netoxickým materiálem je dřevo, korek, vhodné jsou i keramické dlaždice. Opatrní ovšem buďte na slovo „přírodní“ linoleum.

Také nátěry či barvy na zeď můžou být šetrnější. Zabývá se jimi například německá ekoznačka Baluer Engel. Pokud to ale jde, lepší je třeba zahradní nábytek ošetřit přírodním olejem než barvou a lakem.

Cirkulární smýšlení

Eko směrem hledí i nábytkářský gigant IKEA – kromě toho, že ukazuje, jak proměnit obyčejný nebo léty opotřebovaný nábytek ve stylové a originální kousky, umožňuje objednat si zdarma na webu chybějící šrouby, kování a další náhradní díly, aby vám nábytek vydržel co nejdéle. Ale nejnovější počin je ještě o krok dál – proti plýtvání se staví s projektem Garantovaného odkupu dětského nábytku.

Jakmile děťátko odroste z postýlky nebo přestanete používat přebalovací pult, můžete ho prodat zpět za cenu, která je předem garantovaná. A půjde prodat i další zachovalý nábytek, který už nepotřebujete, zpátky do IKEA v rámci služby Druhý život nábytku.

Výrobky se prodají dalšímu zákazníkovi za stejnou cenu, za jakou ho v IKEA vykoupili od vás. Navíc k tomu ovšem přidají roční záruku. Třeba za dětskou židli Agam koupenou za 999 Kč a vrácenou do roku dostanete zpět 599 Kč (na refundační kartu).

Minimalizaci elektroodpadu musíme započítat právě i k myšlenkovým pochodům o ekologické domácnosti. Zatímco dřív pračku spravil tatínek, dnes se hned objednává nová. Pokud ale spotřebič ještě slouží, jen třeba zatoužíte po lepším modelu, pošlete ho k novým majitelům. Nemusí hned skončit ve sběrném dvoře. Darovat jej můžete přes facebookové skupiny nebo třeba jen vyvěste inzerát v paneláku. Možná se někomu bude náramně hodit.

Mimochodem, ve Vídni se k tomu postavili koncepčně a vysloužilé spotřebiče se prodávají prostřednictvím městského internetového bazaru, kde je ještě před prodejem přezkouší specializovaná firma, abyste měli jistotu, že toastovač a rádio budou opravdu funkční. Kdo to zavede u nás?

Blíž k přírodě



• Místo svíček raději provoňte domácnost aroma difuzéry s éterickými oleji (například Nobilis Tilia) nebo sáhněte po solné lampě.



• I dózy na máslo nebo škrabky můžou být blíž k přírodě – z ekoplastu (kompostovatelné) je dělá rakouská značka Biodora.



• Svačinu zabalte do voskovaného ubrousku z biobavlny a včelího vosku (vosk se dá znovuobnovit).



• Vzduch vyčistí příroda, konkrétně přírodní bambusový čistič vzduchu s aktivním uhlím odfiltruje nepříjemné pachy, bakterie, alergeny a znečišťující látky ze vzduchu (například Pandoo).



• Pro úsporu vody nainstalujte na sprchové hlavice perlátor.



• Drogerii nakupujte v XXL baleních nebo v bezobalových obchodech, abyste minimalizovali zbytečný odpad.



• Obyčejná jedlá soda, ocet či citron si poradí s většinou nečistot.



• Pokud jste se rozhodli přejít na eko domácnost, nevyhazujte zbytečně prostředky, které doma máte. Dopotřebujte je a pak pořiďte nové, zelenější. Začněte třeba s univerzálními čističi, ať vyzkoušíte, zda vám vyhovuje textura a vůně.