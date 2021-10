Můžeme ho aplikovat jako masku či zábal na vlasy, ale dá se užívat i jako doplněk stravy (dvakrát denně 1 až 2 lžičky).

Potřebujete:

2 až 3 hrsti čerstvých kopřiv nebo 1 hrst sušených

300 ml oleje (např. mandlového, olivového, jojobového, kokosového…)

Postup:

Kopřivy nasekáme na menší kousky. Olej mírně zahřejeme, maximálně na tělesnou teplotu. Přidáme do něj kopřivy, promícháme a při pokojové teplotě necháme vychladnout. Olej i s kopřivami přelijeme do zavařovací sklenice a uzavřeme víčkem.

Sklenici dáme ideálně na slunce, aby ji prohřívalo, a olej dvakrát denně promícháme (ráno a večer). Po dvou dnech ho přecedíme.

Sirup ze smrkových výhonků

Usnadňuje vykašlávání, rozpouští hleny, uvolňuje dýchací cesty.

Potřebujete:

mladé smrkové výhonky (max. 10 cm dlouhé, ale spíš 5 cm)

cukr

chemicky neošetřený citron

Postup:

Výhonky důkladně opláchneme studenou vodou a papírovou kuchyňskou utěrkou je jemně osušíme. Zavařovací sklenici vymyjeme horkou vodou a necháme oschnout. Těsně před plněním ji ještě můžeme vypláchnout trochou čistého alkoholu (například vodkou).

Benefit pro nové předplatitele:

E-kniha Zázračné Česko v PDF podobě

(v případě koupi předplatného na 3 a 12 měsíců)

Pak už vrstvíme: na dno naskládáme vrstvu výhonků do výšky asi pěti centimetrů a důkladně je upěchujeme. Zasypeme přibližně centimetrovou vrstvou cukru a na ni položíme dvě kolečka citronu i s kůrou. Následuje další pěticentimetrová vrstva výhonků a tak pokračujeme, dokud nezaplníme celou sklenici.

Poslední vrstvou by měl být cukr. Dosypávat ho můžeme i v průběhu louhování. Sklenici zakryjeme celofánem a důkladně zagumičkujeme. Zavařovačku postavíme někam na slunné místo, nejlépe na okenní parapet, a necháme dva až tři týdny louhovat, dokud se uvnitř nevytvoří hustá tmavá šťáva.

Hotový sirup přecedíme přes jemné sítko nebo plátýnko a slijeme do lahví. Skladujeme nejlépe v lednici.

Pampeliškový med

Med, či spíš sirup, se hodí při nachlazení a bolesti v krku. A báječně chutná.

Potřebujete:

250 květů pampelišek

1 litr vody

2 chemicky neošetřené citrony

1 kg cukru

Postup:

Květy nasypeme do hrnce a zalijeme vodou. Přidáme na kolečka nakrájené citrony, přivedeme k varu a vaříme 20 min. Odstavíme a necháme odležet do druhého dne. Poté scedíme přes jemné síto a získanou tekutinu nalijeme do hrnce. Přimícháme cukr a vaříme do zhoustnutí. Během vaření mícháme. Ještě horký med nalijeme do skleniček.

Tip:

Med se dá různě ozvláštnit, třeba jeden citron můžeme nahradit pomerančem, lze přidat bylinky, zázvor apod.

Pět rad k jedlým květům

Radí Míla Hilgertová, Kytky od potoka

Lze je využívat naslano i nasladko. Jsou velmi citlivé, proto je nemůžeme jednoduše umýt jako zeleninu. Sklízíme je proto opravdu jen v čistém prostředí a zalévané čistou vodou. Květiny necháme po sklizení alespoň 3 hodiny ve váze s vodou, aby byly dobře hydratované. Květy aranžujeme až těsně před konzumací. Podle druhu vydrží na pokrmu (např. dort) jeden den, pokud jsou samozřejmě v lednici. Většinou jsou jedlé okvětní plátky.

Osvědčené druhy:

chrpa, měsíček, pažitka, matthiola, řeřicha, lichořeřišnice, oregano, pohanka, svazenka, levandule, hrách květ, ředkvička, roketa květ, řebříček, sléz, afrikán, růže, brutnák, monarda, krásenka, mrkev, dýně, šeřík, tulipán (ovšem ne tmavé odstíny a hodně šlechtěné kultivary, raději se zeptejte prodejce cibulek), karafiát, šalvěj, yzop, máta, maceška, sedmikráska, slunečnice…

Týdeník Květy

zpravodajsko-společenský týdeník pro celou rodinu



Víme, co se děje kolem vás. Týdeník Květy přináší klíčové informace, podrobné analýzy, rozebírá aktuální témata, objevuje nové fenomény a trendy, analyzuje spotřebitelské problémy, přináší zajímavé události i profily a rozhovory s osobnostmi z domova i ze světa. Součástí časopisu je vložený týdeník TV magazín s TV programem. Titul je určen pro aktivní rodinu – jde vlastně o jakéhosi rodinného zpravodajského průvodce současným světem.