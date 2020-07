Při požáru sena za milion korun muselo zasahovat osm jednotek hasičů.

Z místa požáru. | Foto: HZS KK

Hned několik případů žhářství z Karlovarského kraje, které se datují až do roku 2017, má zřejmě na svědomí jeden pachatel. Je jím třiatřicetiletý muž ze Sokolovska, který nyní skončil na základě rozhodnutí soudu ve vazbě. Na kontě má škodu přesahující jeden milion korun. „Nyní už obviněný muž se ve středu 8. července vydal do jedné menší obce na Karlovarsku. V pozdních odpoledních hodinách vnikl přes oplocení do areálu firmy a následně do haly, kde bylo uskladněno seno a sláma. Jeden z balíků slámy zapálil. Došlo k požáru, který zničil 400 balíků slámy a sena, a způsobil tak škodu přesahující milion korun,“ informoval mluvčí policie Jakub Kopřiva.