Při zásahu bylo nutné násilně vniknout do pěti bytů.

„Hořet začalo v úterý odpoledne. Čtyřpatrový dům má tři vchody, které jsou spojené chodbou u sklepů. V této chodbě nejsou žádné dveře, kouř z požáru se tak velmi rychle rozšířil nejen ve vchodě, kde hořelo, ale i do ostatních částí domu. V objektu v době požáru bylo téměř čtyřicet osob,“ potvrdil mluvčí hasičů Martin Kasal.

Větší část obyvatel odešla z bytů sama, šest osob museli hasiči zachránit vyvedením s použitím dýchacích přístrojů, jeden z obyvatelů domu se intoxikoval kouřem.

Samotný požár ve sklepě byl podle mluvčího uhašený během několika málo minut. Hasiči museli rovněž vyloučit, že v některém bytě zůstaly osoby, které by mohly mít zdravotní komplikace. Byl tak provedený kompletní průzkum všech bytových jednotek. Do pěti bytů bylo nutné vstoupit násilně. V podvečer se obyvatelé domu mohli vrátit do svých bytů. Příčina požáru a výše škody jsou v šetření.

"Ve stejné lokalitě v Oloví ve vedlejším domě hořelo i před několika dny a také na konci července," dodal Kasal.