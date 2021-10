Po likvidaci plamenů bylo potřeba vyčistit prostor zasažený požárem, kde mohla být další skrytá ohniska. Zásah proto trval až do ranních hodin. Evakuované osoby se domů vrátily ještě v průběhu noci, vedlejší dům nebyl požárem zasažený. Příčina požáru je v šetření.

„Hořící dům je dlouhodobě prázdný, neobývaný, nedošlo tak k žádnému zranění osob. Vzhledem k intenzitě požáru, kdy plameny zasáhly již celou střechu, rozhodl velitel zásahu o evakuaci obyvatel sousedního domu a také o ochraně vedle stojících domů. Likvidace požáru probíhala z výškové techniky, ze svahu nad domem a také požárním útokem vnitřkem domu. To vše s maximální opatrností, protože již docházelo k propadnutí vyhořelé střechy,“ popsal mluvčí hasičů Martin Kasal.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.