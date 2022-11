Jak už Deník informoval, na místě zasahovalo dvanáct jednotek hasičů a zasažena při něm byla také auta, která stála v těsné blízkosti. Požár byl hasičům, kteří jsou stále na místě, nahlášen před 5. hodinou ranní. "Škodu i příčinu požáru stále vyšetřujeme," uvedl mluvčí hasičů Martin Kasal.

V Chodově shořela prodejna potravin, oheň poškodil i zaparkovaná auta

Redakce Deníku se na místě dozvěděla, že v prodejně pracovalo celkem dvanáct lidí, a to prodavačů a členů ochranky. Někteří z nich ještě v poledne postávali u shořelé prodejny. Nikdo z nich se ale nemohl k události vyjádřit. Vedení řetězce Penny má situaci řešit přímo na místě v pondělí ráno.

Zdroj: Jana Kopecká

"Samozřejmě je to neštěstí a nic jiného se tady teď neřeší. Chodila jsem tam ráda nakupovat. Byl to nejbližší obchod," komentovala událost jedna mladší žena, která bydlí blízko Penny. Kousek od prodejny bydlí také manželé Princovi. "Byl to nejbližší obchod, teď budeme muset až do Lidlu, který je ale pro nás přece jen trochu z ruky. Měli jsme Penny rádi, protože nás tam nákup vyšel levněji než jinde," shodli se manželé.

Souhrn od hasičů

Před pátou hodinou ranní v noci ze soboty na neděli přijali hasiči na tísňové lince oznámení o požáru prodejny supermarketu v Chodově na Sokolovsku. Již první volající uvedl, že celá vstupní část prodejny je celá v plamenech, které se navíc rychle šíří. To potvrdili i další oznamovatelé. Operační středisko ihned vyslalo na místo požáru jednotky hasičů ze II. stupně požárního poplachu, s ohledem na potřebu dalších jednotek byl stupeň zvýšený na III. V době příjezdu prvních hasičů na místo byla prodejna již celá zasažená požárem a začala se propadat střecha.



V těsné blízkosti prodejny bylo v době požáru zaparkováno velké množství osobních vozidel, zásah hasičů tak zaměřený rovněž na obranu těchto vozidel před sálavým teplem. Část vozidel se podařilo uchránit, část plameny svým sálavým teplem poškodily. Po dvou hodinách zásahů, kdy na místě bylo patnáct jednotek hasičů, se podařilo dostat požár pod kontrolu. Hašení probíhalo z výškové techniky a také ze dvou úseků ze dvou stran objektu. Postupně bylo možné snížit počet zasahujících hasičů, celé dopoledne pokračovali hasiči v dohašování, kdy uvnitř objektu byla stále doutnající ohniska.



Na místě začal pracovat vyšetřovatel požárů, společně s kolegy z policie zjišťoval místo, kde začalo hořet, a jaká je příčina. Podle zástupce majitele prodejny je škoda způsobená na samotném objektu a na zboží v řádech desítek milionů korun. Další škody způsobil požár na poškozených vozidlech. V odpoledních hodinách si místo zásahu převzal zástupce majitele, hasiči ve večerních hodinách pojedou znovu na kontrolu požářiště včetně kontroly termokamerou.