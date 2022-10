Mazané kvítí si můžete vybrat na MazaneKviti.cz. Stejně je najdete i na sociálních sítích. V nabídce najdete třeba olejové balzámy, kolínské, koupelové soli nebo dokonce ruční dekorace. Téměř všechny byliny a květiny si pěstují sami.

Včely, rodinné stříbro a budoucnost

Nejen, jako o rodinném stříbře, ale i jako o jejich budoucnosti, mluví o svých včelkách. Už od mala ho tato malá zvířata s něčím ostrým u zadečku, lákala. „Já osobně jsem chtěl včelařit hodně dávno od dětství. Chodil jsem jako malinký ke včelám s dědou. A dostal jsem s k nimi zpět až po 35 letech,“ říká Tomáš Masarik.

Včelky si tak za podpory svého manžela Karla pořídil nejdřív jako koníčka a podvědomě i jako budoucí vhodný doplněk k Mazanému kvítí. „Postupně jsme zapracovali do mazání vlastní včelí vosk a propolis,“ zmiňuje Tomáš.

Včely i zvěř v ohrožení. Snížení dotací dopadne na krajinu, varují chovatelé

„Stavbu včelína jsem s Karlíkem doslova vyhandloval za pořízení skleníku, po kterém toužil. Dokonce jsme zbourali i pergolu a vykáceli asi 20 tújí, přestěhovali bazén,“ vzpomíná.

O tom, že začátky byly opravdu krušné nemusí být řeč. Se včelami se zkrátka člověk musí naučit žít. „Takže i přes všechnu nastudovanou teorii a zhlédnutými videi na internetu to bylo občas “vostrý“,“ říká s úsměvem Tomáš.

Auvajs, to bolí

Že žihadlo bolí, by mohli Tomáš s Karlem vyprávět. Několikrát ze včelnice doslova zdrhali, jako by je na nože brali. Svlékání do naha bylo časté, a to jen kvůli špatnému oblečení. Jak posléze zjistili, i když ono je to mezi včelaři známo, tak včely nesnáší alkoholové výpary nebo lidi s velmi špatnou náladou. Včely to vycítí, znervózní je to a už to lítá, a co víc, píchá.

Druhý rok, co měli včelnici, sbírali první roj. „Byl to jeden z nejsilnějších zážitků v životě,“ vzpomínají. Zažili i adrenalin. „Měli jsme včely ve výšce asi šesti metrů u sousedky na túji. Házel jsem z této výšky roj i s větví do rojáku, který držel nad hlavou Karlík ve včelařském klobouku. Jako hodně neskutečný pocit,“ vzpomíná Tomáš.

OBRAZEM: Ochrání a ušetří čas. Včely v úlu zkontroluje aplikace

Právě Tomáš zažil žihadla na těle téměř všude. Nejhorší prý ale bylo, když dostal přímo do gulí, jak říká. „Hlídačka mi vlítla pod kraťasy a bodla. Teď jsme už ale skoro imunní,“ vysvětluje.

Úly na operák

Nyní mají deset včelstev a příští rok hodlají rozšiřovat. Základní včelstva už jsou vybudovaná. Kromě toho chystají i něco zbrusu nového. Něco, co v Západních Čechách není a možná ani nikde jinde. Úly na operák.

Jde o naprosto nový projekt, který má Tomáš v hlavě už asi tři roky. A jak to funguje? Asi tak, jako auto na operativní leasing.

„Je to pro všechny, kdo chtějí včelařit a nemají k tomu podmínky a prostory nebo tolik času. Zjednodušeně si u nás úl pronajmete a na konci nám ho zase vrátíte, stejně jako auto na operativní leasing,“ uvádí Tomáš. Veškeré informace můžete najít na www.ulnaoperak.cz.