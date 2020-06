Zkratka BJD znamená „ball-jointed doll“, což se dá přeložit jako kloubová panenka. Tenhle fenomén začal už na přelomu tisíciletí v Asii, většina z těchto panenek má proto obličej vycházející z estetiky anime a manga. I když, v posledních letech se tenhle trend mění. Kromě těch klasických sem patří i BJD fashion, jejichž proporce i obličej odpovídají spíš modelkám, pak jsou tu BJD fantasy – inspirované bytostmi, jako jsou elfové, kentauři, dryády… A taky existují třeba i animals BJD – panenky, buď pouze se zvířecí hlavou, nebo někdy kompletním zvířecím tělem. Panenky také často kopírují podobu svých majitelek, které si je nechávají dělat na míru, nebo si je dámy zhotovují samy – podle své fantazie.

Lidé, kteří v BJD jedou, se sdružují nejčastěji na sociálních sítích, po celém světě existují i specializované prodejní výstavy. Jedna z nich proběhla za velkého zájmu i v pražské Lucerně a další ročník Prague Doll Exibition se chystá na listopad.

Na výstavě bylo patrné, že BJD mohou mít různou úroveň – od amatérských pokusů po skutečná mistrovská díla. „U nás tyto panenky dělají skvěle hlavně Rusky a Ukrajinky. Jejich panenky jsou nádherné a úžasně zpracované, rozhodně stojí za investici,“ míní fanynka BJD Alena, která se chystá vrhnout na vlastní tvorbu.

Panenky na sockách

Když chcete proniknout do světa BJD, vstupní branou jsou samozřejmě Instagram, Pinterest i Facebook. O tom, jak velký je BJD fenomén, svědčí i to, že se tyhle panenky pro dospělé objevily i ve francouzské a italské verzi magazínu Vogue. Ostatně právě přes jejich Instagram se panenky (virtuálně) dostaly i do naší redakce.

Za pozornost bezesporu stojí díla ruské umělkyně Olgy Kamenetskayi, kterou najdete pod profilem @olik.krolik. V jednom z rozhovorů Olga uvedla: „Jako malá jsem milovala panenky Barbie, a jak jsem vyrůstala, začalo mi vadit, jak uměle vypadají. V pubertě jsem se je snažila přetvořit tak, aby působily více lidsky. A tahle záliba se postupem času stala vášní.“

Olga tedy začala s předěláváním hotových panenek Barbie, Bratz a Blythe. Její díla si brzy získala mnoho příznivců a fanynky začaly panenky kupovat jako šílené. „Velmi rychle mě moje vášeň začala výborně živit, ale říkám rovnou – není to lehké živobytí. Některé panenky vznikají celý měsíc. Výroba je pracná a pomalá, je zapotřebí se neustále zdokonalovat a zkoušet nové postupy,“ říká Olga, která pracuje už skoro výhradně na zakázku. „Největší poptávka je po BJD panenkách, které tvořím od základu sama podle svého návrhu. A pak restauruji starší kusy legendárních panenek, nejvíc mě teď baví pracovat s typem Blythe.“

Je to krapet dražší…

Už na pražské výstavě mě ceny panenek ohromily, některé kousky stály i desítky tisíc korun. Dozvěděla jsme se ale, že to není nic neobvyklého, na internetu se ceny pohybují od 100 dolarů do více než 10 000 dolarů. Od čeho se cena odvíjí? Velmi záleží na tom, jak je panenka propracovaná, z jakých je materiálů a – samozřejmě – kdo ji vyrobil, jestli no-name člověk, anebo známá persona v BJD komunitě.

Základní model na českých e-shopech seženete od asi 7 tisíc korun, k němu pak ale musíte pořizovat další komponenty, což samozřejmě není zadarmo. Výsledná cena je vysoká i proto, že jde výhradně o ruční práci. Jak už bylo zmíněno, fenomén BJD na začátku formovala asijská estetika, ale dnes jsou styly různorodé – od anime po hyperrealismus.

Výraz některých panenek může působit až děsivě, rozumějte příliš živě! A co se velikosti BJD týče, jsou tři základní: SD (55–70 cm), MSD (38–50 cm) a YSD (kolem 27 cm). „Moje dospělá dcera by si s panenkami chtěla hrát, ale já jí je nepůjčuju. Mám dvě a jsou pěkně vystavené v mém pokoji, vlastně je nepůjčuji vůbec nikomu,“ směje se fanynka Alena.

Zkuste to taky!

Pokud by vás lákalo si výrobu BJD panenky vyzkoušet, není nic jednoduššího, než vzít finanční obnos v hodnotě letní dovolené a vrhnout se na nákup jednotlivých komponentů. Začít můžete například s již hotovým tělíčkem s hlavou (jde o nenabarvený polotovar bez vlasů, šatiček a očí). Ty dražší panenky se vyrábějí například z resinu, což je materiál strukturou podobný porcelánu, ale méně křehký. „Tělesné části“ pak drží pohromadě díky tlustým elastickým šňůrám, které vedou vnitřkem těla, a umožňují i pohyblivost kloubů. Při objednání je možné si zvolit např. barvu pleti, pohlaví nebo namalování obličeje.

Panenky mají vyměnitelné oči, paruku, v některých případech i uši (normální, špičaté) nebo další části těla. „Na BJD je skvělé, že jsou snadno přizpůsobitelné – paruky a oči lze snadno vyměnit, stejně jako hlavu, ruce a nohy. Panenka může být i hybridem dílů od různých společností. Někteří majitelé BJD dokonce přetvarují stávající části broušením nebo aplikováním epoxidového tmelu,“ říká Olga Kamenetskaya, jež sama své výtvory ráda domodelovává.

Co se malby obličeje u BJD týče, má speciální název – face-up. Slovo vzniklo z výrazu make-up zohledněním faktu, že teprve malování dodá obličeji BJD charakteristické rysy, včetně obočí, rtů atd. Maluje se křídovými pastely, vodovými nebo akrylovými barvami nebo jejich kombinací. BJD společnosti či umělci často nabízejí malování face-upu z katalogu společnosti nebo podle návrhu zákazníka. Téměř vždy je možné objednat si panenku nenamalovanou a nechat si namalovat face-up od umělce. Anebo ho vytvořit vlastními silami. Tak do toho!

ADÉLA NOSKOVÁ