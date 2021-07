Když nás naše neteř Rozárka přišla pozvat na svatbu, hodně nás to překvapilo. Vždyť před čtyřmi měsíci všem tvrdila, že s nikým nechodí, má prý dost starostí se státnicemi… Ještě na silvestra byla sama, a teď, koncem dubna, mluví o svatbě? A navíc hned v květnu?

Svatba - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Její vyvolený byl celkem sympatický kluk, spolužák z fakulty. „Ale stejně se mi to nějak nezdá,“ tvrdil manžel, když od nás odešli. „Všimla sis, co ten kluk blábolil za nesmysly? Jako by se vůbec pořádně neznali…“