Klíčové volby roku 2020 se odehrály ve Spojených státech. Poznamenal je koronavirus, ale také dezinformační válka na internetu.

Americké volby | Foto: Archiv

Šest, osm, deset procent. O tolik vedl v téměř všech průzkumech veřejného mínění demokratický vyzyvatel Joe Biden nad úřadujícím prezidentem Donaldem Trumpem i v posledních dnech před listopadovými volbami. Jenže v americkém volebním systému, kde nerozhoduje o vítězi to, kdo získá víc hlasů voličů, ale to, kdo zvítězí v tolika státech USA, aby získal většinu volitelů, to neznamenalo jistotu, že Biden skutečně zvítězí. Zvláště po zkušenostech z roku 2016, kdy Hillary Clintonová v průzkumech vedla, nad Trumpem pak skutečně o dva a půl milionu hlasů voličů vyhrála, ale výrazně víc volitelů získal Trump, který se stal prezidentem.