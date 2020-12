Nejdůležitější krátké zprávy z prosince

Deník spustil projekt Co nám covid vzal, co nám covid dal, bývalý předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář vyhlásil, že půjde do nadcázejích voleb, mnoho měst v Česku předem zrušila pyrotechnický program v rámci oslav konce roku. I takové události se staly v prosinci 2020.

Mikuláš Minář ohlásil vstup do politiky | Foto: Archiv

Bývalý předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář představil na počátku prosince svou očekávanou politickou iniciativu. Hned na začátku dal najevo, že půjde do voleb, pokud strana sežene půl milionu lidí pro zapsání politické strany. „Nechceme být ale další pětiprocentní stranou,“ upozornil Minář. Mezi zakladatele strany Lidé PRO patří například David Ondráčka, který donedávna vedl protikorupční organizaci Transparency International. Hnědé uhlí se v českých elektrárnách přestane spalovat pravděpodobně v roce 2038. Tento termín doporučila takzvaná Uhelná komise složená z energetiků i ekologů. O věci bude finálně rozhodovat vláda, očekává se však, že doporučený termín potvrdí. Událost měsíce: Konec papírových dálničních známek Přečíst článek › V tradičním derby pražských S převálcovala Slavia Spartu tři nula. Dvěma góly rozhodl Abdallah Sima, který má na podzim takovou formu, že se spekuluje o jeho velmi brzkém odchodu z české ligy. Deník spustil projekt Co nám covid vzal, co nám covid dal. Ptal se čtenářů na život během pandemie a na základě odpovědí se pokusil vytvořit komplexní obraz života za koronaviru v Česku. Součástí projektu je seriál o obyčejné rodině od Martina Komárka doprovázený ilustracemi Jiřího Buška. Rozpočet je perfektní. A čísla taky nesedí Přečíst článek › Politici již brousí zbraně před parlamentními volbami v příštím roce. Občanští demokraté, lidovci a TOP 09 zahájili kampaň představením hesla "Jdeme do toho SPOLU" a ideových základů spolupráce. Předseda lidovců Marian Jurečka uvedl, že strany už v obrysech přijaly programové priority. Podle předsedkyně TOP 09 Markéty Adamové Pekarové je spojenectví ODS, TOP 09 a KDU-ČSL jedinou alternativou pro středopravicové voliče. Oslavy konce roku se kromě případných covidových omezení budou muset velmi často obejít bez tradičních ohňostrojů. Velká část měst totiž oficiální pyrotechnický program předem zrušila.

Autor: Redakce