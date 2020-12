Výše napsaná věta naznačuje, že letošní příprava nejdůležitějšího zákona roku zaváněla po všech stránkách amatérismem. Do určité míry se ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) mohla vymlouvat na nejistotu způsobenou koronavirem. I proto v listopadu nepředložila makroekonomickou predikci, kterou přeložila na leden, což bylo například podle bývalého viceguvernéra ČNB Mojmíra Hampla „nezodpovědné“.

Rozpočet schválila 11. listopadu v prvním čtení sněmovna. Vládní návrh počítá s příjmy 1488,3 miliardy, výdaji 1808,3 miliardy a schodkem 320 miliard korun. Předpokládá růst ekonomiky o 3,9 procenta, zatímco pro letošek propad o 6,6 procenta. Tento rámec prošel hlasy poslanců ANO, ČSSD a komunistů. Vládní koalice ale zdaleka neměla vyhráno.

Souběžně totiž dolní komora projednávala daňový balíček, který ruší superhrubou mzdu. To odpovídá vládnímu prohlášení, byť v současné době, kdy schodek z předpokládaných 40 miliard šplhá k půl bilionu, nejde o příliš rozumný krok.

Prezidentské veto

Z nohou na hlavu ale vše postavil až návrh poslance Andreje Babiše, který snižuje daň z příjmu pro většinu zaměstnanců na 15 procent (pro příjmy nad 140 tisíc ponechává sazbu 23 procent) a zároveň rozvolňuje zákon o rozpočtové odpovědnosti. V nočním hlasování k tomu prošel i podnět Piráta Mikuláše Ferjenčíka na zvýšení slevy na poplatníka o 9285 korun ročně. Dodatečná sekera ve státních financích by se tím zvýšila o 130 miliard.

Předložený rozpočet tím ztratil smysl, přestal existovat. Ministryně Schillerová už také avizovala, že hned na začátku příštího roku předloží jeho novelu, do níž promítne i parametry schválených daňových úprav. Rozpočtový výbor vedený komunistkou Miloslavou Vostrou přitom nedoporučil rozpočet ke schválení, proti byl i místopředseda ČSSD Roman Onderka, jehož postup posvětilo předsednictvo a grémium strany. Ta totiž podporuje návrh svého šéfa Jana Hamáčka na zdanění 19 a 23 procenty a zvýšenou slevu na poplatníka o 2400 korun.

Prezident Miloš Zeman oznámil, že balíček, který by obsahoval slevy na poplatníka, vetuje. To je důležité sdělení. Senát totiž může do sněmovny poslat upravenou verzi schváleného zákona, ale poslanci o něm musejí hlasovat jako o celku. K jeho přijetí stačí většina přítomných. Pokud senátní variantu nepřijmou, k protlačení své podoby zákona potřebují nejméně 101 hlasů. Totéž platí pro přehlasování prezidentova veta. Do konce roku se to nemusí stihnout. Kdyby to vedlo k neschválení rozpočtu, v provizoriu by se hospodařilo podle toho letošního. Na každý měsíc by se uvolnila jedna dvanáctina výdajů roku 2020. Pro resort školství by to kupříkladu představovalo výpadek 20 miliard a nemožnost splnit slib zvýšení učitelských platů o devět procent.