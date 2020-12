„Jsme součástí republiky a občané jsou v nouzi, chceme jim pomoct. Nedá se říci, kolik nás je, zapojili se všichni, celé rodiny,“ vysvětlovala hned na začátku epidemie studentka střední zdravotnické školy 16letá Thuy Linh Nguyenová z Českých Budějovic, které se říká Tereza.

Šicí stroje prý Vietnamci doma mají běžně. „Už od té doby, kdy se sem přistěhovali. Kvůli šití obuvi a šatů,“ vysvětluje Tereza. Zakoupili materiál a dali se do díla. Každý z komunity měl přitom svou specifickou roli.

„Určití lidé zajišťují materiál, další kreslí a stříhají a ti, co umějí šít, dávají finální produkt dohromady,“ popisovala Tereza, pro kterou je Česko druhým domovem. „Nejsme jen návštěvníci, tak chceme být prospěšní,“ vysvětlovala svůj postoj. Úsilí komunity se vyplatilo, jen do českobudějovické nemocnice se díky ní dostalo 1000 kusů roušek. Další putovaly do domovů pro seniory, hasičům nebo do továren.

Podle Terezy celá akce lidi sblížila: Vietnamcům při šití totiž Češi pomáhali – nitě při nedostatku poskytli sousedé, učitelky z mateřské školky dodaly zase šňůrky na zavazování. „Důležité je, že si všichni pomáháme za jakýkoli podmínek a táhneme spolu za jeden provaz,“ dodala dívka.

Špatná zkušenost s viry

Vietnamci ani přes prázdniny nezapomněli, že virus SARS-CoV-2 z populace nevymizel, a obezřetní jsou i nadále. „Máme z virů respekt. Dodnes nemůžeme říct, že nový vir známe. Víme ale jistě, že když onemocníte, tak trpíte nejen vy, ale i vaše rodina, a to ve všech směrech. A co už také víme, že umírali lidé, a i když to byli většinou staří a nemocní lidé, tak trpěli. Pro nás to není jen boj s viry, je čas, abychom začali žít jinak, zodpovědněji a ohleduplněji, protože: ‚My chráníme tebe a ty chráníš nás‘,“ vysvětluje zástupkyně vietnamské komunity v Olomouci Linh Duongová.

„My, Asiaté, máme trochu jiný pohled na viry. Větší respekt. Zažili jsme SARS a víme, že když se šíří tak velmi rychle, pak už se to těžko zastaví. A jen tak to nezmizí. Proto jsme opatrnější. V březnu byl vir nový a a neznámý, lidé začali umírat. Proto jsme měli už pro jistotu připraveny dezinfekční prostředky a zrušili všechny naše kulturní akce. A nasadili rukavice a roušky,“ vysvětluje, proč byla její komunita na příchod viru tak dobře připravená.