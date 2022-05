Zpívala jste někdy v kapele?

Už na Konzervatoři v Bratislavě jsem měla možnost zpívat s Big bandem jako členka SEXTETU a pak i sólově. A ano, chvíli jsem jezdila s Mercy Street Bandem jako vokalistka, což byl předvoj kapely Děda Mládek Illegal Band. Poté jsem oslovila jazzové kamarády a párkrát jsme vystupovali s jazzovými standardy a upravenými pop písněmi pod názvem 4Band.

Vzpomenete si ještě na osudový okamžik, který vás zavál do světa showbyznysu a rozjel vaši kariéru?

Moje maminka byla loutkoherečka, takže jsem od raného dětství měla přístup do divadla, do zákulisí, později jsem se s ní učila texty, písničky… Už v šesti letech bylo jasné, že tohle mě baví a že to budu zkoušet studovat. Začalo to samozřejmě ZUŠ a po úspěšných přijímačkách na konzervatoř už to šlo samospádem. Moje paní profesorka zpěvu byla členkou souboru Nové scény v Bratislavě, kde se začaly dělat muzikály v režii pana Bednárika, tak mě doporučila na konkurz do muzikálu Grand hotel, který jsem vyhrála. Myslím, že tam někde začal můj opravdový život na jevišti. Bylo mi osmnáct.

Kde vás nyní mohou diváci vidět?

Nejnovějším počinem je tak trochu detektivní komedie Půjdeš mi za svědka, která má krátce po premiéře v Divadle U Hasičů. Jsem za ni vděčná, protože se můžu potkávat se skvělými herci a kamarády – Karlem Zimou a Jarmilem Škvrnou a seznámila jsem se s fantastickou zpěvačkou Yannou, která s námi zažívá svou činoherní premiéru.

Loni na dovolené jste se zamilovala do fenky Mimi a přivezla si ji do Čech, už jste se společně sžily?

Sžíváme se víc a víc, chystám se s ní konečně na tréninky. Tím, že je nalezenec, je strašně vděčná, veselá, nekonfliktní a miluje společnost, neuvěřitelně nám obohatila život. Máme doma také kočku Kotě (opět nalezenec) a tvoří spolu legrační sesterský pár.

Koncem roku vás čekají padesátiny, berete to jako velký zlom v životě?

Je to pro mě ještě hrozně daleko! (smích) Věk se snažím neřešit. Pořád se v některých situacích cítím být tak trochu dítětem.

Je něco, co si k tak významným narozeninám přejete?

Zdraví. Lásku. Přátelství… A mít šanci a chuť se pořád učit něco nového.