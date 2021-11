Dvacetiletá kráska studuje na Univerzitě J. E. Purkyně obor Český jazyk pro média a veřejnou sféru. Ve volném čase natáčí videa na YouTube a věnuje se sociálním sítím, sportuje a ráda tráví čas s rodinou. Měří 170 cm a pochlubit se může mírami 87-62-84.

„Ve světě modelingu se cítím nádherně, moc mě to naplňuje a užívám si to. Nejvíce času ale trávím v Ústí nad Labem, kde žiji stále s rodinou a jsem za to moc ráda. Například Prahu navštěvuji pouze jen kvůli “missím povinnostem”, práci, nebo si tam ráda zajedu na výlet. Netrávím tam hodně času,“ uvedla nedávno kráska

Nejvíce ji rozesměje mladší sestřička, s níž si rozumí nejlépe na celém světě i přesto, že je o 9 let mladší. „Máme stejný smysl pro humor a jsme pro každou srandu a taky hloupost,“ říká.

Za svou zemi se rozhodně nestydí, což prokázala i fotkou na Instagramu, na které je vyfocena na nejvyšší hoře Albánie s roztaženou českou vlajkou. „Byl to úžasný zážitek a výhled byl perfektní,“ doplnila.

Tak držme palce krásce, která má teď šanci dobýt svým půvabem, šarmem i vystupováním.